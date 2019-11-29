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Кот поможет Трутневу отомстить "Аэрофлоту"
Как сообщает ТАСС, оргкомитет общественно-политической премии «Звезда Дальнего Востока» рассмотрит предложение общественности выдвинуть на получение награды хозяина кота Виктора, который прославился и помог привлечь внимание к региону благодаря необычному перелету из Москвы во Владивосток.
Напомним, на прошлой неделе житель Владивостока Михаил ГАЛИН, летевший из Риги домой через Москву, в Facebook рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил больше, чем позволяют правила «Аэрофлота».
Помощник вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА Тимур ЧЕРНЫШЕВ сообщил по этому поводу следующее:
- Это, действительно, история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим, - заявил господин Чернышев.
Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
Тем временем, независимые наблюдатели считают, что даже самим фактом рассмотрения кандидатуры кота в качестве номинанта на премию полпредство хочет укусить «Аэрофлот», который буквально унизил Юрия Трутнева, устроив под конец года чехарду с плоскими тарифами и авиабилетами.
Напомним, что полпред на ВЭФ-2019 заявлял, что госавиакомпания будет работать так, как требуют от нее кураторы региона. Буквально после этого «Аэрофлот», как будто в насмешку, на длительное время прекратил продажи авиабилетов на 2020 год и начал торговаться по новой стоимости плоских тарифов. И добился своего! Тем самым показав, кто в реальности является хозяином положения.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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