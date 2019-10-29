Между Европой и Азией

Владивосток интересен разным аудиториям туристов

Еще в 2015 году, журнал National Geographic включил Владивосток в топ-10 самых красивых морских городов мира. «Для России этот город - дальнее окно в Азию, место базирования Тихоокеанского флота, корабли которого туристы могут увидеть во время прогулки вдоль бухты Золотой Рог. Это конечная точка знаменитой Транссибирской железной дороги, связывающей город с Москвой, которая находится на расстоянии более 5 тысяч миль (8 047 километров) от Владивостока», - знакомит читателей издание.

В разные годы Владивосток становился самым привлекательным городом «восточного кольца России» для празднования Нового года, самым вежливым городом страны и одним из самых привлекательных городов для осеннего путешествия. Среди причин посетить Владивосток разные эксперты называют богатое историческое прошлое, дальневосточную кухню, бизнес в Свободном порту Владивосток и даже парусные регаты. Для азиатов мы – ближайший европейский город, для европейцев – окно не только в Азию, но и в уникальные заповедные места Приморского края. Благодаря реализации госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, в крае появились новые маршруты и направления.

Чем привлекателен Владивосток для туристов из разных регионов, газете «Золотой Рог» рассказали представители туристической отрасли.





Мнения

Директор Туристско-Информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА:

- Каждая нация ищет во Владивостоке что-то свое. Китайцы приезжают отдохнуть: шоппинг, рестораны. Из культурного наследия их интересуют военные памятники, особенно советской эпохи. Туристы из Кореи приезжали среднего и старшего возраста и посещали памятные места своих предков - Корейскую слободу, они ездили в Уссурийск, слушали историю о том, как корейский народ помогал советскому народу. Сейчас к нам приезжает молодежь с совершенно другими целями. Для них, как и для японцев, мы - ближайший европейский город с европейским колоритом. Они сюда приезжают для прогулок, посмотреть на европейскую архитектуру, поесть в европейских кафе, купить местные товары: трепанг, лимонник, шоколад, морковный крем и так далее. Посещают театр, балет.

Корейцы, как и японцы – легки на подъем. Решение о поездке на Гавайи могут принять за неделю. Европейцы совсем иначе относятся к планированию путешествий, до полугода подготовки. Как мне сказал один японец - Россия для нас ассоциируется с медведем, а Владивосток ассоциируется с тигром. Семейство кошачьих - это древнее увлечение японцев. Мы стараемся работать с этой темой, имиджем.

Также нужно сказать, что сейчас азиаты: китайцы и японцы, пока корейцы в меньшей степени, смотрят на нас как на площадку для съемок своих фильмов и телепередач. Корейцы смотрят в основном развлекательные программы. Японцы, китайцы, они снимают уже полнометражные игровые фильмы. Владивосток - один из самых солнечных городов России, и его виды идеально дополняют его фотогеничность. В планах - организация кинотуров.

Главный куратор ЦСИ «Заря» Алиса БАГДОНАЙТЕ:

- Мне кажется, что люди не делятся на туристов из Европы и туристов из Азии. Везде живут люди разного достатка, с разными интересами, разного возраста и с разным бэкграундом. Они различаются для нас целями своей поездки и множеством других факторов, помимо географических. Современное искусство – глобальный тренд, хотя часто ориентируется на локальные сюжеты. Мы рады самым разным людям из любых стран мира, которые любят искусство. Наш центр работает для них.

Директор транспортной компании «Гермес-Восток» Павел БАРАНИЦКИЙ:

- Туристическое направление в Приморском крае активно развивается не первый год. Туристические предпочтения очень разнообразны. Корейским туристам нравится посещать город Уссурийск из-за большого количества памятников и монументов, важных для их национальной истории. Гости из Поднебесной предпочитают традиционно посещать излюбленные популярные достопримечательности Владивостока: подводную лодку «С-56» и памятники Ленину. Европейцы изучают город, особенно старый фонд, полюбившийся им из-за своей схожести с работами европейских архитекторов. Если говорить про аренду катеров и яхт, то большинство туристов, как русских, так и заграничных, предпочитают короткие морские прогулки, рыбалку, посещение прибрежных баз отдыха. Конечно, есть туристы, которым интересно исследовать остров Петрова или побережье Преображения, но таких пока немного, и все они являются самостоятельными искателями ярких впечатлений.

Для того, чтобы туристам было комфортно, необходим высокий уровень сервиса: чистые транспортные средства, приветливые водители, вежливый персонал, высококлассные переводчики.

Руководитель туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ:

- Для европейских туристов Владивосток – это часть Азии в Европе на побережье Тихого океана. Для них это что-то уникальное и удивительное. Для азиатских гостей региона Владивосток – это Европа в паре часов полета от их родины. Наш город забрендирован тем, что с него начинается Транссибирская магистраль. Если ты хочешь увидеть всю Россию, то его пропустить невозможно.

ТРК «Приморское кольцо» - это мощный элемент системы событийного туризма не только Приморья, но и России. Наши партнеры и гости воспринимают его как объект федерального значения. У нас проходят международные мероприятия, например, международная дрифт-битва или Владивостокский международный автосалон (при поддержке знаменитого Токийского автосалона). Мы, без ложной скромности, сравниваем Примринг с Sochi Autodrom. Как Олимпийскую деревню никто не считает туристическим объектом Адлера, так и туристы воспринимают «Приморское кольцо» как объект федерального масштаба, находящийся в Приморье. Но и вне календаря международных событий Примринг очень интересен иностранным туристам. Мало какой даже развитый регион мира может похвастать картинговым треком, спроектированным дизайнерами трасс F1, способным принимать чемпионаты мира по картингу, на котором может прокатиться любой желающий. Иностранные гости региона наслышаны про российский дрифт, ведь Россия сейчас в лидерах в этом виде спорта. Для растущего числа поклонников дрифта сходить на открытую тренировку наших пилотов или прокатиться на дрифт-такси в России - такая же обязательная часть программы в нашем городе, как поход на хоккейный матч в Канаде.

Для нас, как для любого туристического объекта, работа с иностранными туристами - вызов, но мы с ним справляемся. Я не могу выделить различия в работе с гостями из разных стран, скорее мы различаем работу с индивидуальными туристами и организованными группами. В случае с последними основной упор приходится на сотрудничество с турфирмами и выстраивание процесса обслуживания групп так, чтобы все были довольны. Люди приезжают со своим переводчиком, уже точно зная, какими услугами они воспользуются.

Для работы с индивидуальными туристами необходимо подготовить инфраструктуру, способную принимать иностранцев как обычных гостей, в частности, иметь персонал, который разговаривает как минимум на английском языке, и инструкции, навигацию на языках, на которых говорят гости.

Темное прошлое

Ряд населенных пунктов Приморского края регистрирует повышенный интерес к военной истории. Например, в Дальнереченске китайские туристы целенаправленно ищут информацию о событиях на острове Даманском. Со второй половины 1966 года китайское руководство во главе с Мао Цзедуном организовало целый ряд провокаций на советско-китайской границе, заявляя, что эта граница была насильственно установлена российским царским правительством. Китай предъявил претензии на несколько тысяч квадратных километров советской территории. Особенно острым было положение на речной границе по Амуру и Уссури, где за сотню лет после подписания договора о границе изменился фарватер реки, некоторые острова исчезли, другие приблизились к противоположному берегу. В марте 1969 года подразделение солдат из Народно-освободительной армии Китая напало на советскую погранзаставу на острове Даманском, убив десятки и ранив еще большее количество пограничников. Из-за этого инцидента Россия и Китай оказались на грани войны, которая могла привести к применению ядерного оружия.

«Еще несколько лет назад экспозиция, посвященная данному событию, была закрыта в музее, – рассказала директор филиала музея им. В.К. Арсеньева в городе Дальнереченске Наталья МАКСИМЕНКО. – Но, когда она стала общедоступной, мы стали замечать повышенный интерес гостей из Китая именно к данной экспозиции. Интуристы целенаправленно приходят в музей, чтобы изучить ее. Реагируют на экспозицию по-разному: бывали даже случаи агрессии. Несмотря на неоднозначные реакции, мы считаем, что скрывать эти трагические страницы истории не нужно, тем более что большинство гостей из КНР спокойно изучают информацию и знакомятся с новой для себя стороной конфликта».

На фото: Гости из Поднебесной в обязательном порядке интересуются военными объектами.

Фото Дианы Белой