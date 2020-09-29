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Крепость взяли турштурмом
Во Владивостоке прошел фестиваль «Владивостокская крепость»
Во Владивостоке в честь всемирного Дня туризма 27 сентября состоялся ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость». Гости мероприятия одними из первых смогли попасть на территорию самого большого открытого для посещения сооружения крепости, форт №1, входящего в состав музея-заповедника. Организаторами фестиваля выступили Музей-заповедник «Владивостокская крепость», Агентство по туризму и Туристско-информационный центр Приморского края, сообщает газета «Золотой Рог».
Отметим, туристическая отрасль в регионе активно развивается в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.
Ежегодный фестиваль «Владивостокская крепость», который проходит в столице Приморья, посвящён одному из самых мощных морских фортификационных сооружений мира. Весь день 27 сентября экскурсоводы музея-заповедника рассказывали о создании, истории и значении форта №1 и крепости Владивосток в судьбе не только Дальнего Востока, но и всей России.
Форт №1, названный в честь первого царя династии Романовых - Михаила Фёдоровича, - расположен на горе Кудрявцева в районе посёлка Горностай. Это первый объект Владивостокской крепости, построенный с учётом боевого опыта Русско-Японской войны. Толстые защитные стены и военные постройки форта дополняются элементами декора, которые должны были скрасить жизнь людей, проводивших здесь долгие месяцы службы. Гости фестиваля «Владивостокская крепость - 2020» одними из первых увидели форт №1 и прогулялись по его территории с экскурсоводами.
На протяжении всего дня от центральной площади Владивостока до форта №1 и обратно курсировали комфортабельные бесплатные автобусы. Самостоятельно добраться до форта крепости было можно, воспользовавшись картой с построенным маршрутом.
Мария КОПЦЕВА, заместитель директора АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» отметила, что граждане и гости города проявили огромный интерес к мероприятию: «Экскурсии понравились всем, экскурсоводы музея Арсеньева всех просто покорили. Желающих увидеть крепость было много, кто-то приехал на автобусах, которые мы организовывали, другие приезжали на своих машинах. Абсолютно все гости выразили желание посещать мероприятие и в будущем, ожидая открытия подземных сооружений».
Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.
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