Covid-19 заставил спустить паруса

Регату «Белый парус мира 2020», которая должна была стартовать в Приморье, отменили из-за разгула коронавируса

Дальневосточная регата учебных парусников «СКФ Белый парус мира 2020» - одно из самых престижных мероприятий в мире. Впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе мероприятие международного уровня состоялось в 2018 году на Дальнем Востоке. Следующая регата прошла в 2019 году на Черном море.

Отметим, что в рамках реализации Государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы проведение Дальневосточной регаты учебных парусников, с точки зрения привлечения туристических потоков, имеет для региона приоритетное значение. Однако очередное, запланированное в столице ДФО на 2020 год, соревнование учебных парусников было отменено в связи с обостренной эпидемиологической ситуацией распространения новой коронавирусной инфекции. О несостоявшемся, но важном для Дальнего Востока событии - в газете «Золотой Рог».

Парусные суда по-прежнему незаменимы для подготовки будущих капитанов и воспитания молодых моряков.















Одним из самых ярких моментов такого учебного похода, безусловно, является возможность участия в международной регате больших парусников. Программа Регат учебных парусников реализуется под лозунгом «Морское братство и сотрудничество». За последние несколько лет в таких мероприятиях приняли участие парусники из 23 стран мира, с экипажами в составе более 6000 человек 34 национальностей, а мероприятия регат посетили около 2 миллионов жителей и гостей регионов.

Главная цель парусных соревнований - в повышении духовного и физического развития, а также в воспитании чувства патриотизма у молодежи и укреплении международных контактов.

В 2018 году участие в Дальневосточной регате учебных парусников «СКФ Белый парус мира 2020» приняли участие учебные парусники из России, Японии, Индонезии, Республики Корея и КНР. Мероприятие стартовало 27 августа в южнокорейском городе Йосу. Затем парусники преодолели дистанцию в 600 морских миль и прибыли во Владивосток – к началу Восточного экономического форума.

В день открытия российского этапа «СКФ Дальневосточной парусной регаты 2018» президент России Владимир ПУТИН обратился с приветственной речью к участникам, подчеркнув, что «регата объединяет людей разных возрастов, которые искренне преданы избранному делу и морскому братству». «Курсанты училищ, школьники, которые совершают свои первые шаги в искусстве управления судами, получают отличную возможность перенять секреты профессии у опытных моряков. Раскрыть свои таланты и лучшие человеческие качества, которые требуются в море – мужество, выносливость, чувство локтя», - сказал тогда глава страны.

Два года назад Владивосток стал столицей регаты на шесть дней. В это время жители и гости города бесплатно посещали парусники, лицезрели красочный парад экипажей по улицам города и «Парад парусов» по акватории Амурского залива, могли стать участниками различных событий, связанных с проведением первой дальневосточной регаты. Только в течение одного дня во время «Открытых трапов» на борт парусников поднималось до семи тысяч человек. Для 40 учебных заведений Приморского края, в том числе и для детей, оставшихся без попечения родителей, были организованы экскурсии.

Одним из самых ярких событий владивостокского этапа регаты два года назад стала гонка парусных судов в акватории Амурского залива. Одновременно на дистанцию вышли более 60 килевых яхт класса C и D, около 80 детско-юношеских парусных лодок и пять больших учебных парусников класса А и В.

Безусловной кульминацией Дальневосточной регаты было награждение экипажей, в котором приняли участием лидеры пяти государств. Владимир Путин вручил приз за первое место в регате российскому учебному парусному судну «Надежда». Премьер-министр Республики Корея ЛИ Нак Ен наградил японское судно Kaiwo Maru за «Вклад в развитие парусных традиций и морского дела». Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ вручил приз экипажу шхуны Koreana из Республики Корея в номинации «Международное морское братство». Президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА наградил экипаж «Qingdao Team» из КНР «За волю к победе». Председатель Китайской Народной Республики СИ Цзиньпин вручил приз самым юным участникам регаты – победителям детско-юношеских соревнований на яхтах класса «Оптимист» и «Кадет» среди детей до 12 лет Софье ДАНИЛЕНКО и Илье СОЛОВЕЙЧИКУ.

Отметим, что проходящие в России международные регаты учебных парусников организуются некоммерческой организация «Sail Training International» (Сэйл Трейниг Интернешнл) и Ассоциацией учебных парусников России. Постоянным спонсором таких регат на протяжении многих лет является компания «Совкомфлот». При ее поддержке регаты стали проводиться в России на регулярной основе.

Год назад вышло постановление тогда еще администрации (ныне правительство) Приморского края о создании организационного комитета по содействию в организации и проведении международной Дальневосточной регаты учебных парусников «СКФ Белый Парус Мира 2020».

Об этом было объявлено на совещании по организации и подготовке соревнований под руководством заместителя председателя правительства Приморья Александра КОСТЕНКО. К запланированной в августе-сентябре 2020 года Дальневосточной регате должны были присоединиться порты Японии и КНР, а также парусные суда из Вьетнама, Индии и стран Южной Америки с курсантами и кадетами на борту. Планировалось, что регата будет включена в программу Восточного экономического форума, поэтому должна была быть организована на самом высоком уровне. Однако, распространение пандемии COVID-19 внесло свои печальные коррективы в проведение мероприятия, имеющего неоценимое значение для Приморского края.

Анна МАЦОВСКАЯ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

