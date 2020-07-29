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Опыт приморских экопроектов получил "золото"

29 Июля 2020, 13:30 | Приморье

«Золотая капитель 2020» отметила преподавателя и проекты ДВФУ

Традиционный Национальный независимый архитектурный рейтинг «Золотая капитель 2020», проводившийся в Новосибирске, подвел итоги своей работы, достойно отметив приморских участников.

Особенно высоко жюри оценило уникальную работу профессора кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павла КАЗАНЦЕВА - книгу «Формирование экоустойчивой среды городских и сельских поселений Дальнего Востока». Эта работа завоевала «золотой диплом» в разделе «Архнаука, архпедагогика, архпублицистика». И, хотя она позиционируется как учебное пособие, но, по сути, это научно-популярное исследование возможностей организации экологичной, комфортной среды в условиях экстремального климата, характерного для всего дальневосточного макрорегиона. Это еще и руководство к действию для тех, кто желает строить «по уму».

Павел Анатольевич отмечает, что предложенная им на национальный конкурс книга - это в частности и авторский взгляд на развитие «устойчивого» Владивостока - чтобы он был уютным и современным городом на основе лучшего мирового опыта «зеленой архитектуры», солнечных технологий, максимально возможного сохранения уникального ландшафта и противостоящего любым вызовам стихии. По его словам, эта книга – итог 25 лет всевозможных экспериментов с экологическим образованием на кафедрах дизайна и архитектуры ДВГТУ/ДВФУ, от вводных заданий 1992 года на проектирование навеса для детского сада и солнечных часов, индивидуального жилого пассивного солнечного дома, и завершая выпускными квалификационными работами на комплексную экологическую реновацию городской среды. Всего около 500 иллюстраций оригинальных студенческих проектов и аналитических схем в авторской графике, некоторые из которых отмечались как лауреаты и дипломанты отечественных и зарубежных конкурсов: «The World sustainable building conferences SB05», «Национальная экологическая премии 2009», «Зеленый проект» 2012 и 2014 годов, «АрхНовация 2014» и «АрхиУстойчивость 2016», «Зодчество 2019» и ежегодных смотров-конкурсов учащихся архитектурных вузов России.

Автор также включил в книгу результаты научно-исследовательских работ по микроклиматическому районированию территорий Владивостока, включая остров Русский и материалы запроектированных и реализованных на юге Приморья энергоэффективных зданий.

Серебряных дипломов в номинации «Архмолодежь» удостоились сразу несколько дипломов, имеющих отношение к ДВФУ и Владивостоку.

Это - парадоксальный в своем названии проект «Сельская школа на 500 учеников в Копенгагене» Арины ХИВРЕНКО и Александра СЕРЕГИНА, предложенная для района Парка Гекла датской столицы. Авторы работы показали интересный образец учебного комплекса для внедрения новых мировых систем школьного образования.

Серебряного диплома был удостоен и проект ДВФУ «Реновация застройки в районе проспектов Партизанский и Красного Знамени во Владивостоке», в котором авторы предложили интересные решения по «освобождению дворовых приватных и полуприватных пространств от личного автотранспорта, путем создания парковочных мест в стилобатах зданий» и развитие удобных пешеходных связей микрорайона на сложном рельефе.


 



Авторы из Московского архитектурного института Наталья ЮДИНА, Виктор и Елена УЛЬЯНОВЫ предложили для дальневосточной столицы в развитие комплекса «Мариинского театра» «Проект многофункционального образовательного и культурно-досугового центра во Владивостоке» в районе Эгершельда. Он предлагает потеснить Владивостокский торговый порт в сторону островов Елены и Русского, а «на месте железнодорожных путей проложить магистраль общерайонного значения, устроить две автостоянки, в том числе для посетителей парка, который разбить на месте бывших причалов, велосипедные дорожки и велосипедную парковку».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

 




 

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Теги: строительство  наука  архитектура  обзазование 



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