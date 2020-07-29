COVID-19: Соблюдение санитарных норм необходимо усилить в "красных зонах" Приморья

Еще 108 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. Губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального штаба в среду, 29 июля, поручил создать на каждом предприятии свои административные комиссии и ежедневно проводить инструктаж среди сотрудников о соблюдении санитарных правил, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.



Как сообщили на штабе, за минувшие сутки в Приморье выздоровели 147 человек, заболели коронавирусом – 108, трое человек умерли.



«Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 6 608 человек. Пока ситуация не стабилизируется, а осенью начнется сезонный рост заболевания гриппом. Поэтому все санитарно-эпидемиологические мероприятия необходимо продолжать», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.



Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.



Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципальных образований, которые входят в «красные зоны» по заболеванию коронавирусом, на необходимость усиления профилактических мер среди населения.



«На данном этапе только все меры предосторожности могут удержать ситуацию. Важно оповещать людей о всех новых случаях заболевания, проводить дезинфекцию подъездов в домах, где заболевшие находятся на карантине», – подчеркнул глава региона.



Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях, каждое утро проводить инструктаж по мерам безопасности среди сотрудников.



«Нужно проводить селекторные совещания с подведомственными организациями, детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями, а также оказывающими коммунальные услуги населению по соблюдению санитарного режима. Должны быть назначены ответственные руководители, созданы административные комиссии, которые будут следить за состоянием санитарного режима на предприятии», – обозначил Олег Кожемяко.



Отмечено, что за соблюдением режима повышенной готовности в Приморском крае следят 38 административных комиссией. За вторник, 28 июля, они проверили в общей сложности около 2 280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 40 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток