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COVID-19: Соблюдение санитарных норм необходимо усилить в "красных зонах" Приморья

29 Июля 2020, 12:34 | Приморье

Еще 108 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. Губернатор края Олег Кожемяко на очередном заседании регионального штаба в среду, 29 июля, поручил создать на каждом предприятии свои административные комиссии и ежедневно проводить инструктаж среди сотрудников о соблюдении санитарных правил, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как сообщили на штабе, за минувшие сутки в Приморье выздоровели 147 человек, заболели коронавирусом – 108, трое человек умерли.

«Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 6 608 человек. Пока ситуация не стабилизируется, а осенью начнется сезонный рост заболевания гриппом. Поэтому все санитарно-эпидемиологические мероприятия необходимо продолжать», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав муниципальных образований, которые входят в «красные зоны» по заболеванию коронавирусом, на необходимость усиления профилактических мер среди населения.

«На данном этапе только все меры предосторожности могут удержать ситуацию. Важно оповещать людей о всех новых случаях заболевания, проводить дезинфекцию подъездов в домах, где заболевшие находятся на карантине», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях, каждое утро проводить инструктаж по мерам безопасности среди сотрудников.

«Нужно проводить селекторные совещания с подведомственными организациями, детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями, а также оказывающими коммунальные услуги населению по соблюдению санитарного режима. Должны быть назначены ответственные руководители, созданы административные комиссии, которые будут следить за состоянием санитарного режима на предприятии», – обозначил Олег Кожемяко.

Отмечено, что за соблюдением режима повышенной готовности в Приморском крае следят 38 административных комиссией. За вторник, 28 июля, они проверили в общей сложности около 2 280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 40 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: коронавирус  covid-19 



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