На борьбу с лесными пожарами в Приморском крае бросили средства из резервного фонда Правительства РФ

Более 65 миллионов рублей направили на борьбу с лесными пожарами в Приморье. Средства резервного фонда Правительства РФ предусмотрены на патрулирование лесов и недопущение увеличения площади пожаров.

Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, всего из резервного фонда Правительства РФ на борьбу с лесными пожарами в регионах России направлено 2,6 миллиарда рублей. Из них более 65 миллионов рублей – Приморскому краю.

«Чтобы не допустить превышения площади пожаров в 52,6 тысячи гектаров – это среднее пятилетнее значение – предусмотрено более 26 миллионов рублей. На патрулирование лесов – более 40,7 миллиона рублей», – отметили в ведомстве.

Напомним, в этом году впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному периоду. Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, либо на «прямую линию» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



