В Приморье объявлен режим ЧС

Для населения организован подвоз воды автоцистернами

Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля. По поручению Губернатора Приморья Олег Кожемяко на месте координируют работы его заместитель Олег Мельников, руководители департаментов по ЖКХ и гражданской защиты Владимир Бабич и Евгений Малышев, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Специалисты поясняют, в настоящее время производится откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.

«Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего», – обозначили в департаменте по ЖКХ.

На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами.