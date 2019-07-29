Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье объявлен режим ЧС
Для населения организован подвоз воды автоцистернами
Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля. По поручению Губернатора Приморья Олег Кожемяко на месте координируют работы его заместитель Олег Мельников, руководители департаментов по ЖКХ и гражданской защиты Владимир Бабич и Евгений Малышев, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Специалисты поясняют, в настоящее время производится откачка воды из насосной, после чего будет определена степень повреждения оборудования.
«Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего», – обозначили в департаменте по ЖКХ.
На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье объявлен режим ЧС
- Неравнодушных жителей Владивостока и Приморья просят сообщить о стихийных свалках
- Во Владивостоке круглосуточно устраняют последствия тайфуна Danas
- Во Владивостоке до 1 августа продолжится сбор предложений по благоустройству территорий
- Жители Владивостока просят установить скульптуры российских царей и императоров
- В Приморье начинают отключать отопление
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Жителям Владивостока придется подумать, чем заняться на субботнике 20 апреля
- Дети войны дождались поддержки
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
Новости раздела
- В Приморье объявлен режим ЧС
- Установлено минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ в следующем году
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Выставка "Улица Дальнего Востока" откроется во Владивостоке 3 сентября
- Хищники напугали жителей острова Русский
- Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- Во Владивосток впервые прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама
- Во Владивостоке готовится к Дню Военно-Морского флота России
- Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы