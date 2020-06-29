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Бизнес-гороскоп: Козерогов могут легко обвести вокруг рога
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля
ОВЕН. Могут неожиданно вернуться долги, или вы получите премию. Постарайтесь приостановить радостный порыв немедленно всё потратить, распорядитесь денежными поступлениями разумно. Иначе вам трудно будет удержаться в пределах полученной суммы.
ТЕЛЕЦ. Неделя не предвещает крупных денежных поступлений. Так что держитесь подальше от магазинов, иначе можете купить нечто дорогое, но не очень нужное. Финансовые разногласия с близкими людьми грозят омрачить конец недели.
БЛИЗНЕЦЫ. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной. Возможны значительные денежные поступления, которые вы сможете потратить на летний отдых. В среду вы получите интересное деловое предложение.
РАК. Финансовые неурядицы остались в прошлом, поэтому можно вздохнуть спокойно и не переживать по поводу своего материального положения. Не бойтесь ошибиться, вы профессионал. Ваши грамотные действия повысят ваш авторитет на работе.
ЛЕВ. В понедельник будьте осторожны, берегите свой кошелек и тщательно проверяйте все документы, которые подписываете. В четверг может поступить неожиданная информация, которая заставит вас пересмотреть свои планы. В воскресенье желательно не тратить много денег на развлечения.
ДЕВА. Финансовое положение позволяет не только думать о хлебе насущном, но и приобрести что-то необходимое для себя и своей семьи. В отпуске лучше не экономить, ведь нужно набраться впечатлений на год вперед.
ВЕСЫ. Устройте себе небольшой финансовый отдых, перестаньте на некоторое время думать о деньгах и беспокоиться о том, как их заработать. В ближайшие дни поступления могут быть лишь случайными, зато особенно приятными в силу своей неожиданности.
СКОРПИОН. Вас ждут новые деловые проекты и крупная прибыль. В понедельник и вторник возможны денежные поступления, причем весьма значительные. Так что вы можете не экономить и покупать все, что сочтете нужным. Порадуйте любимого человека дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение стабильно. К тому же вы найдете новый источник дохода. Выполните просьбу начальника, и она станет ключом к продвижению по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ. В целом неделя удачна в финансовом плане. Уже в понедельник вы можете с легкостью решить многие рабочие вопросы. В четверг вероятен обман, так что проявите осторожность. В выходные постарайтесь не думать о работе.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник тщательно проверяйте все документы и бумаги. Новый начальник может предъявить неожиданные требования, которым придется соответствовать. В среду и субботу стоит воздержаться от крупных покупок.
РЫБЫ. На вас могут попытаться переложить ответственность за чужие недоработки. Будьте внимательны, проясните ситуацию. В первой половине недели вас может порадовать премия или денежные поступления из иных источников. Суббота и воскресенье - удачные дни для покупок и крупных приобретений.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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