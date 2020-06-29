Более 50 тысяч жителей Приморья уже выбрали объекты для благоустройства по "народному бюджету"

В Приморье наряду с Общероссийским голосованием по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ продолжается голосование по проекту «народный бюджет». Тысячи жителей края уже выбрали, как преобразится их муниципалитет. Высказать свое мнение приморцы могут до 1 июля включительно на избирательных участках во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Эти четыре города стали пилотными территориями в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

Так, в Находке на сегодняшний день более 20 тысяч жителей отдали свой голос за одну из четырех общественных территорий, которая будет благоустроена в 2020 году по «народному бюджету».

«Жителям городского округа предлагается выбрать между четырьмя объектами – фонтан “Морской”, скверами имени капитана Болтина, “Озерным” или “Молодежным”. Для выбора общественной территории Находкинского городского округа, подлежащей благоустройству в 2020 году, необходимо прийти на избирательный участок 1 июля в основной день голосования по поправкам в Конституцию России или досрочно, до 30 июня», – рассказали представители администрации округа.

Во Владивостоке горожанам предлагается выбрать один из трех предложенных проектов благоустройства: «Сохрани тепло детям» (предусматривает замену 4 659 окон в 48 школах города), «Скверы городу и горожанам» (предлагается реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий) и «Светлый город» (запланирована организация вечерней подсветки Владивостока). Свое мнение высказали уже более 30 тысяч человек.

В Уссурийске мероприятия по проекту выбрали почти 3 тысячи человек. Горожане отдали свой голос за один из четырех проектов, который считают наиболее приоритетным. Среди них – ремонт дворов, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и капитальный ремонт фасадов.

«Большинство людей на моем участке проголосовали за капитальный ремонт дворов. И я с ними солидарна. Мои друзья живут в разных районах города, и когда навещаю их, вижу территории, которые требуют внимания. Я тоже выбрала этот пункт в бюллетене, хотя мой двор в хорошем состоянии. Уверена, что какой бы проект в итоге ни победил, город преобразится и станет более комфортным для проживания», – подчеркнула волонтер Мария Любарская.

В Артеме жители также определяют приоритетные проекты благоустройства. В опросные листы включены две инициативы – «Мой Артем» и «Устройство светомузыкального пешеходного фонтана на территории «Детского парка».

«На утро 29 июня за проекты уже проголосовали более 600 человек. Голосование проводится на 30 избирательных участках. Перед тем, как вынести их на всеобщее обсуждение, мы собрали от жителей их пожелания по тем объектам, которые они хотели бы видеть в городе», – рассказали в администрации городского округа.

Отметим, проект «Инициативное бюджетирование», реализуемый по поручению Губернатора Приморья, направлен на создания комфортной городской среды и улучшению жизни приморцев. На первое мероприятие масштабного события – «народный бюджет», который предоставляет жителями края возможность выбрать социальные объекты для ремонта, благоустройства или реконструкции, предусмотрели 300 миллионов рублей.

В пилотном режиме в проекте участвуют четыре территории. Планируется, что в следующем году опыт будет распространен и на другие города и районы Приморского края.

«Это направление Приморский край будет запускать впервые. Думаю, данный механизм даст положительный эффект, поскольку это хорошая система учета мнения людей и реализации именно тех проектов, которые востребованы гражданами», – отметил ранее Олег Кожемяко.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Фото предоставлено муниципалитетами Приморья