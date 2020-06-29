Вредитель напал во Владивостоке на ясень

Владивосток сталкивается с неожиданной гибелью молодых и здоровых деревьев



Множество деревьев по Проспекту 100-летия, улицам Русской Кирова среди лета потеряли свой зеленый покров.



Похоже, что с насаждениями ясеня в дальневосточной столице начинается очередная трагедия. Зеленые гусеницы длиной не более сантиметра выедают мякоть листьев ясеня, оставляя от них скелетированные остатки еще не успевших подсохнуть жилок. Интересная особенность - вредитель поедает деревья сверху вниз, и в то время как верх дерева уже практически свободен от листа, низ дерева еще может быть зеленым. Однако многие деревья в районе Второй речки уже полностью обнажились и смогут ли теперь восстановить свой зеленый покров уже трудно сказать.



Похоже, что примерно такая же трагедия с деревьями этой породы несколько лет назад произошла вдоль улицы Хабаровской, после чего они усохли и затем были убраны. На этот раз, масштаб потерь ясеня может быть значительно больше. Собственно усохшие ясени здесь тоже уже есть. Дело в том, что в прошлом году этот вредитель уже был замечен на Второй речке.







Специалисты определили, что поедают ясеневый лист маленькие ложногусеницы бледного ясеневого пильщика, из которых впоследствии появляются безвредные мушки.

Собственно и от ложногусениц вреда человек не испытывает - только то, что природу жалко. Но в ней все так устроено, что сильный поедает слабого, а слабый - ясеневый лист. Причем листва большого дерева может быть съедена этим вредителем за считанные часы.



В этом году нашествие ложногусениц ясеневого пильщика расширило свою георафию во Владивостоке. В частности очаги были отмечены в районе улиц Нейбута и Каплунова.



Просьбы населения, чтобы администрация города хоть что-нибудь предприняла против вредителя увенчалась успехом - в начале этой недели зеленые насаждения от фабрики «Заря» до «Постышева» в ночное время, чтобы не навредить людям, были обработаны специализированной хабаровской компанией «Профилактика».



Ясень играет довольно большую роль в озеленении Владивостока. Он высажен вдоль многих улиц, и в большинстве это здоровые взрослые деревья. И, если вредитель угрожает им гибелью, то вредитель должен быть уничтожен.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.





