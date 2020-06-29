На полях Приморья установилось аномальное переувлажнение

«Столько влаги на полях в июне не было никогда», - говорят сельхозпроизводители о ливневых дождях, прошедших на территории Приморского края в эти дни.

Дождливая погода и следующее за ней переувлажнение полей для Приморья не редкость, но обычно эта стихия приходит в августе. Аномалия этого года в том, что переувлажнение почвы с посевами случилось в первый летний месяц, буквально через несколько недель после окончания посевной. «На данный момент переувлажнение затронуло у нас порядка 30% полей, - говорит директор ООО «Совхоз Искра» Дмитрий Никифоров. - Почва перестала впитывать влагу и растения фактически стоят в воде. Если дожди продляться еще пару дней, то гибели урожая, по крайней мере частичной, хозяйству избежать. Особенно чувствительна к влаге соя. Если кукуруза может выстоять, находясь какое-то время в воде, то соя начнет гибнуть».

Стоит отметить, что в этом году хозяйства активно страховали поля, так как субсидии из бюджета теперь привязаны к страховке. Наличие страхования открывает доступ ко многим видам господдержки. Но, по словам сельхозпроизводителей, многие фермеры покупали самую дешевую страховку (с максимальной франшизой), рассчитывая на получение субсидии, а не на страховую защиту. Так что сейчас даже при наличии страховки многие из них понимают, что страховой выплаты могут и не получить.