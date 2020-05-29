Приморцев зовут учить корейский язык

Любой желающий выучить корейский язык, может посещать занятия во Владивостоке и Уссурийске

Центр международных отношений и обменных программ провинции Северная Чолла в связи с ростом интереса к корейскому языку на волне таких модных течений, как K-Drama, K-POP и т.д., а также в рамках сотрудничества и развития дружеских контактов с Приморским краем, принял решение открыть курсы корейского языка, которые начнутся в июне 2020 г. – «Сэмангым Хангыль Хактан»

В ноябре прошлого года Центр подписал соглашение с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса и провел «Фестиваль корейской кухни и культуры провинции Северная Чолла».

В этом году в рамках Соглашения о сотрудничестве и Новой Северной политики организации будут активно развивать курсы корейского языка в г. Владивостоке и Уссурийске.

Обучение в Институте корейского языка «Сэмангым Хангыль Хактан» в российском Приморье является бесплатным для всех, кто хочет изучать корейский язык, в том числе для местных студентов и широкой общественности. Кроме того, рассматривается возможность проведения онлайн-занятий до конца пандемии COVID19 в России.

В первой половине года программа Института корейского языка будет проводится в Школе корейского искусства и языка имени Чхве Джехёна в г. Уссурийске. Во втором полугодии занятия будут проводиться во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, что даст возможность учащимся, в том числе местным студентам, усовершенствовать свои навыки корейского языка.

Обучение будет проходить в течение 6 месяцев по учебникам, разработанным Центром - «Saemangeum Dream Korean», составленым таким образом, чтобы ученики смогли освоить не только начальный уровень корейского языка и приобрести разговорные навыки, но также познакомиться с культурой провинции Северная Чолла, узнать о достопримечательностях, скаутовском движении Jamboree и многом другом.

Проводя подобные мероприятия, Администрация провинции Северная Чолла надеется укрепить свои позиции на международной арене, привлечь иностранный капитал, увеличить поток иностранных туристов, а также студентов в своих вузах.

Директор Центра международных отношений и обменных программ, г-н Ли Ён Хо: «Считаю, что благодаря открытию Института корейского языка «Сэмангым Хангыль Хактан» в российском Приморье мы сможем добиться узнаваемости провинции на международной арене, а местные жители смогут получить качественное обучение корейскому языку не покидая места своего проживания. Надеюсь, что создание нашего Института станет знаковым событием в деле развития дружеских отношений между Приморским краем и провинцией Северная Чолла, а провинция приобретет новых поклонников среди учащихся и жителей края».