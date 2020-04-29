Умер основатель холдинга "Зеленые листья"

24 апреля ушёл из жизни Виктор Васильевич МАРЧЕНКО – известный дальневосточный предприниматель, основатель холдинга «Зеленые листья».



Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Виктор Васильевич пользовался заслуженным авторитетом и высоким уважением. С благодарностью вспоминаем его вклад в развитие клуба, полезные советы, умение ценить общение.



Приносим искренние соболезнования супруге Марине Александровне Марченко, детям, родным и близким.

Мы скорбим вместе с вами.



С уважением, И.А Бабич, Ассоциация взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги».