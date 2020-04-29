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Умер основатель холдинга "Зеленые листья"
24 апреля ушёл из жизни Виктор Васильевич МАРЧЕНКО – известный дальневосточный предприниматель, основатель холдинга «Зеленые листья».
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Виктор Васильевич пользовался заслуженным авторитетом и высоким уважением. С благодарностью вспоминаем его вклад в развитие клуба, полезные советы, умение ценить общение.
Приносим искренние соболезнования супруге Марине Александровне Марченко, детям, родным и близким.
Мы скорбим вместе с вами.
С уважением, И.А Бабич, Ассоциация взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги».
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