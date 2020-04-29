Врачи Приморья добровольно идут работать в инфекционные госпитали

14 сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Сегодня команда добровольцев приступила к новым обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале Владивостокской клинической больницы №4.

Пойти добровольцами на «передовую» предложила своим сотрудникам главный врач Анжела Кабиева.

«Мы приняли такое решение потому, что в “ковидном” госпитале сейчас очень нужна наша помощь, наши руки, наши знания, причем там нужнее, чем в каком-либо другом месте», – объяснила Анжела Кабиева.

Врачи подчеркивают, что предварительно побывали в «четвертой» больнице, увидели, как организована работа, какие средства защиты у медицинских работников, как идет разделение зон, потоков пациентов.

«Уверена, что все будет в порядке, мы справимся с этим испытанием, принесем людям пользу», – говорит медицинская сестра Владивостокского клинико-диагностического центра Любовь Соснова.

По словам Анжелы Кабиевой, желающих было больше, но многие остаются на своих рабочих местах в связи с тем, что деятельность этих специалистов необходима самому центру в данный момент.

«У нас очень дружный коллектив, в котором всегда все помогают и поддерживают друг друга. Мы попросили, чтобы всю нашу команду прикрепили к городской больнице №4, где сейчас открыт инфекционный госпиталь. И я очень благодарна своему коллективу: никто не смалодушничал, все трезво оценили свои возможности и приняли это решение вполне осознанно», – подчеркнула главврач.

Сегодня первая пара добровольцев клинико-диагностического центра заступила на дежурство в приемный покой городской больницы №4.