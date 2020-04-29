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Врачи Приморья добровольно идут работать в инфекционные госпитали
14 сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами. Сегодня команда добровольцев приступила к новым обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале Владивостокской клинической больницы №4.
Пойти добровольцами на «передовую» предложила своим сотрудникам главный врач Анжела Кабиева.
«Мы приняли такое решение потому, что в “ковидном” госпитале сейчас очень нужна наша помощь, наши руки, наши знания, причем там нужнее, чем в каком-либо другом месте», – объяснила Анжела Кабиева.
Врачи подчеркивают, что предварительно побывали в «четвертой» больнице, увидели, как организована работа, какие средства защиты у медицинских работников, как идет разделение зон, потоков пациентов.
«Уверена, что все будет в порядке, мы справимся с этим испытанием, принесем людям пользу», – говорит медицинская сестра Владивостокского клинико-диагностического центра Любовь Соснова.
По словам Анжелы Кабиевой, желающих было больше, но многие остаются на своих рабочих местах в связи с тем, что деятельность этих специалистов необходима самому центру в данный момент.
«У нас очень дружный коллектив, в котором всегда все помогают и поддерживают друг друга. Мы попросили, чтобы всю нашу команду прикрепили к городской больнице №4, где сейчас открыт инфекционный госпиталь. И я очень благодарна своему коллективу: никто не смалодушничал, все трезво оценили свои возможности и приняли это решение вполне осознанно», – подчеркнула главврач.
Сегодня первая пара добровольцев клинико-диагностического центра заступила на дежурство в приемный покой городской больницы №4.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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