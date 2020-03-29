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С 30 марта Пенсионный фонд принимает жителей Приморья только по предварительной записи
Клиентские службы Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю переходят на прием граждан в режиме предварительной записи. Эта мера вводится в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Посещать Пенсионный фонд стоит только в случае неотложной жизненной ситуации. Записаться на прием можно, воспользовавшись сервисом предварительной записи в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также по справочному телефону. Номера справочных телефонов территориальных органов ПФР края размещены на сайте ПФР во вкладке «Структура Отделения», в разделе «Контакты региона».
Настоятельно рекомендуем приморцам обращаться в Пенсионный фонд дистанционно, не выходя из дома:
-через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портал госуслуг;
-письменно, направив обращение в Пенсионный фонд по месту жительства обычной почтой либо по электронной почте краевого Отделения: [email protected] или воспользоваться электронным сервисом «Обращения граждан» в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
По телефону «горячей линии» краевого Отделения ПФР (423) 2 498 600 можно получить консультацию специалистов и необходимую информацию, в том числе, о почтовых адресах и номерах справочных телефонов территориальных управлений ПФР края.
Помните, ограничение посещения и личных контактов в общественных местах сохранит здоровье Вам и Вашим близким!
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