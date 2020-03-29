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С 30 марта Пенсионный фонд принимает жителей Приморья только по предварительной записи

29 Марта 2020, 18:34 | Приморье

Клиентские службы Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю  переходят на прием граждан в режиме  предварительной записи. Эта мера вводится в связи с  неблагоприятной  эпидемиологической обстановкой.

Посещать Пенсионный фонд стоит только в случае неотложной жизненной ситуации. Записаться на прием можно, воспользовавшись сервисом предварительной записи в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также по справочному телефону.  Номера справочных телефонов территориальных органов ПФР края размещены на сайте ПФР во вкладке «Структура Отделения», в разделе «Контакты региона».

Настоятельно рекомендуем приморцам  обращаться в Пенсионный фонд дистанционно, не выходя из дома:

-через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России  или портал госуслуг;

-письменно, направив обращение в Пенсионный фонд по месту жительства обычной почтой  либо по электронной почте   краевого Отделения: [email protected]  или воспользоваться электронным сервисом «Обращения граждан» в личном кабинете  на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

По телефону  «горячей линии»  краевого Отделения ПФР (423) 2 498 600 можно получить консультацию специалистов и необходимую информацию, в том числе,  о почтовых   адресах и номерах справочных телефонов  территориальных управлений ПФР края.

Помните, ограничение посещения и личных контактов в общественных местах сохранит здоровье Вам и Вашим близким!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коронавирус  пенсионный фонд 



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