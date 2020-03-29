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Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
Чтобы избежать чудовищных издержек компании идут на одну старую хитрость
Ряд компаний в Приморском крае не стал дожидаться еще более серьезного ухудшения своего положения и уже начали сокращать персонал. Как, к примеру, сообщают газете «Золотой Рог» читатели, в ряде случаев под сокращение попадают и десятки человек. Правда, иногда работников обещают принять на работу вновь, как только ситуация в экономике наладится.
Как и ожидалось, практически везде людей просто выставляют за порог без всяких положенных выплат и компенсаций. Никто не выдерживает и положенный срок, предупреждая работника об увольнении заранее. Чтобы избежать чудовищных издержек, работодатели используют старую испытанную схему – они подписывают «добровольные» заявление об увольнении, которые вынуждают написать работников при приеме их на работу. Однако только компании трудно винить в использовании таких схем. Фактически в этом виновато само государство, которое ввело такие жесткие условия увольнения работников, к примеру, в случае экономического кризиса, что уволить человека по закону стало просто невозможно. Законопослушным компаниям просто приходится идти на дно всем дружным коллективом. Увы, государство хочет переложить ответственность на бизнес, а бизнес сопротивляется как может.
В ряде случаев работники принимаются на работу вообще без оформления каких-либо документов. Тут тоже не всегда уместно винить бизнес - налоги на фонд оплату труда в России просто зашкаливают.
В любом случае, если вы считаете, что вас уволили незаконно, то можете пожаловаться в трудовую инспекцию или даже в прокуратуру.
Тем временем Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля. Полные разъяснения опубликованы на сайте ведомства.
Особо оговаривается, что поскольку установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, то наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат. Однако, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется. Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС. Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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