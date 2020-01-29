Ваше место - у лопаты

Заключенные в Приморье станут строителями и разнорабочими

С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон №179 ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исправительный кодекс РФ", подписанный Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 18 июля прошлого года, а ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Им, в частности, предусматривается создание участков исправительных центров, расположенных за их пределами, на строительстве крупных объектов и на предприятиях, создаваемых на их имущественной базе, где может и должен использоваться труд осужденных.

Законом предусматривается создание двух видов филиалов колоний - это филиалы, работающие в режиме колоний-поселений и работающие в режиме исправительных центров. В них смогут себе найти занятость осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление и те, кому режим содержания был смягчен.

В организационном плане в рамках филиалов при стройках и предприятиях предусматривается создание специальных общежитий, что позволит исключить транспортные и прочие издержки.

Предполагается, что закон позволяет создать тысячи рабочих мест для отбывающих наказание осужденных. Известно, что на сегодня в РФ в колониях-поселениях трудоустроено лишь около трети находящихся в них трудоспособных граждан.

О том, насколько актуален новый закон для Приморья, с газетой "Золотой Рог" поделился Председатель коллегии адвокатов Приморья (Игнатюк, Закон и Партнеры) Юрий ИГНАТЮК.

- Мы ранее обращались к Президенту с просьбой о выработке регламента относительно порядка использования производственных мощностей и труда осужденных в пенитенциарной системе, - отмечает Юрий Владимирович. - В настоящее время в исправительных учреждениях Приморья содержатся и отбывают наказание около 15 000 человек, а производственные мощности, расположенные в колониях, фактически не используются по причине отсутствия государственных и муниципальных заказов. Сегодня наши осужденные фактически лишены возможности работать, оплачивать ущерб, причиненный их преступлениями, исполнять гражданско-правовые и алиментные обязательства, и в итоге содержатся на деньги налогоплательщиков. То есть, по сути, их наказание несут другие – те, кто ни в чем не виновен.

Эксперт обращает внимание на то, что статья 10 Закона РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" предусматривает создание условий, обеспечивающих привлечение осужденных к труду. Правительство РФ и прочие госструктуры обязаны способствовать размещению заказов на определенные виды продукции, работ и услуг для удовлетворения государственных потребностей на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и собственном производстве учреждений, исполняющих наказания. Но на деле эта норма не работает.

По его мнению, при наличии объектов и сооружений, нуждающихся в реконструкции и ремонте (парки, скверы, памятники архитектуры, дорожная инфраструктура, сфера ЖКХ), и при наличии многих производств, испытывающих дефицит рабочих рук, органы власти Приморского края не используют как следует трудовые ресурсы и производственные мощности уголовно-исполнительной системы региона. Бездействие и бесхозяйственность работников разного уровня администраций региона в повышении занятости осужденных оправдывается отсутствием финансирования. На этом основании органам и учреждениям ГУФСИН в Приморье отказывают в заказах и подрядах. Однако при этом постоянно проводятся аукционы на размещение таких же заказов и подрядов среди сторонних организаций.

Юрий Игнатюк считает, что если бы участки исправительных центров в прошлом были бы, например, организованы на строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области, гостиниц "Хаятт", Приморского океанариума, полигона твердых бытовых отходов и других объектов при подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, на заводе "Звезда" в Большом Камне, то не было бы многомиллиардных убытков от использования бюджетных средств, и не было бы судов над их расхитителями. Новый закон позволяет эффективнее использовать труд осужденных для создания благоприятной среды проживания населения в регионе и повышать экономию бюджетных средств. Но для этого к пенитенциарной системе края должно быть проявлено серьезное внимание со стороны краевых и местных органов власти.

На фото: Благодаря новому закону, по мнению его разработчиков, отбывание сроков в исправительных учреждения станет осмысленнее и полезнее.

Кадр из кинофильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



