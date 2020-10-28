Жителям Владивостока спишут долги по имущественным налогам при одном условии

По предварительным прогнозам может быть списано пени и штрафов на сумму порядка 10 млн рублей

Администрация Владивостока разработала и направила в думу города проект муниципального правового акта (МПА), по которому гражданам спишут задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц). Но для такой меры есть условие – отсутствие недоимки по налогу на 1 декабря 2020 года.



Проект МПА подготовлен с целью оказания поддержки налогоплательщиков - физических лиц в условиях ухудшения экономической ситуации, связанного с распространением коронавирусной инфекции.



Как уточнили в управлении финансов, такая акция не только снизит размер налоговых обязательств для граждан на сумму пени и штрафов, но и одновременно станет стимулом к уплате самого налога, что положительно повлияет на поступление местных налогов в бюджет города в 2020 году.



По предварительным прогнозам может быть списано пени и штрафов на сумму порядка 10 млн. рублей. При этом специалисты напоминают – необходимо поспешить и уплатить все имущественные налоги в срок до 1 декабря 2020 года.



По информации управления финансов администрации города Владивостока



Досье "Золотого Рога": Постановление главы города Владивостока от 14.10.2020 №4252 «О внесении в Думу города Владивостока проекта решения Думы города Владивостока «О принятии муниципального правового акта города Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 27.02.2013 № 11-МПА «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и документах, подтверждающих наличие таких оснований».

Газета "Золотой Рог", Владивосток









