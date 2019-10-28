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Жителей Приморья просят не разводить костры

28 Октября 2019, 16:41 | Приморье
За нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог лесов предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы
 
По состоянию на 10.00, понедельника, 28 октября, лесных пожаров в Приморье не зарегистрировано. Жителям края рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности – не разводить костры и воздержаться от курения в лесах.
 
Специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края напоминают, что до образования снежного покрова в лесах запрещается:
 
– разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;
 
– выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
 
– бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
 
– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
 
– оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах;
 
– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
 
– засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только в специально отведенных для этого местах.
 
Разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой.
 
За нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог лесов предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы.
 
При обнаружении лесного пожара жители края могут сообщить о нем на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00. Звонки на этот номер бесплатны и принимаются круглосуточно. Или позвонить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (42337) 34-372.
 
Фото – Глеб Ильинский ("Приморская газета")
 
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Теги: пожары  экология  безопасность 



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