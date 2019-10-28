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Владивосток готовится к забегу Дедов Морозов и флешмобу Снегурочек
В мэрии Владивостока разработан единый дизайн новогоднего баннера, который смогут использовать предприятия и учреждения при оформлении своих фасадов. Центральная тема празднования 2020 года – народное творчество. Новогодняя программа уже готова.
«Центральную площадь Владивостока помимо главной ёлки и городка у нас будут украшать светящиеся арт-объекты. Зальём каток для всех любителей фигурного катания и хоккея. Готовим забег Дедов Морозов и флешмоб Снегурочек. Свой праздничный городок будет и на Спортивной набережной. Интересно будет всем», - говорит начальник управления культуры Светлана Шупиро.
Новогодний наряд в преддверии праздника примерят улицы и магазины, кафе и кинотеатры Владивостока. 10 новогодних ёлок установят в разных районах города, в том числе в посёлке Трудовое, в селе Береговое, на островах Попова и Русский. Ученики детских студий и кружков уже готовят новогодние игрушки. Самые лучшие поделки, которые отберут по итогам городского конкурса, жители Владивостока увидят на городских ёлках. А их авторы в преддверии праздника получат заслуженные награды.
«Мы готовимся к празднику и предлагаем владивостокцам тоже подумать о скором приближении нового 2020 года. Давайте встретим праздник вместе», - добавляет Светлана Шупиро.
Новогодние торжества во Владивостоке не ограничатся только главной ночью. В течение всех зимних каникул горожан ждут десятки концертов, спортивных мероприятий, конкурсов, театрализованных представлений. Курс на праздник взят!
Евгений Кулешов (фото)
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