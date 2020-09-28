"Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке

На набережной Спортивной гавани состоялось торжественное открытие арт-объекта «Беговой нулевой километр». Сотни горожан пришли, чтобы потренироваться на «Зарядке чемпионов», первыми сделать селфи на фоне новой городской достопримечательности и отправиться на пробежку.



Идея установить во Владивостоке спортивный арт-объект принадлежит беговому клубу RunDnsRun, а над ее воплощением в жизнь несколько месяцев трудились мастера арт-сообщества «33+1» во главе с Павлом Шугуровым. Инициативу поддержало управление физической культуры и спорта администрации Владивостока, а место установки было согласовано на заседании Совета по культуре и искусству при главе города.



«Бег объединяет многих: и легкоатлетов, и представителей других видов спорта, и обычных горожан. Уже много лет огромное количество жителей и гостей Владивостока принимают участие в международном марафоне «Мосты Владивостока» и ледовом полумарафоне Vladivostok Ice Run, полумарафоне Забег.РФ, и с каждым годом массовые забеги становятся все популярней. Поэтому особенно приятно, что у нас, в дальневосточной столице появился первый спортивный арт-объект», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.



«Беговой нулевой километр» установили напротив спорткомплекса «Олимпиец», откуда берет свое начало «Тропа здоровья». Он выполняет функцию фонаря уличного освещения, а его основание оформлено больше чем тысячью медалей марафонов Galaxy Vladivostok Marathon и Vladivostok Ice Run, которые проходили во Владивостоке последние пять лет. Их общий вес превышает 100 килограмм.



«Сегодня особый день – пятая годовщина международного марафона «Мосты Владивостока». Мы видим, что с каждым годом бегунов в нашем городе становится все больше, и Владивосток подтверждает звание беговой столицы России, которым его наградили в прошлом году. Я думаю, что «Беговой нулевой километр» вдохновит еще больше людей выходить на пробежки, что он станет точкой притяжения для членов спортивных организаций, любителей спорта, и приверженцев здорового образа жизни, иностранных гостей – поклонников спортивного туризма и участников наших марафонов. Они будут с удовольствием фотографироваться на фоне арт-объекта, рассказывать о нем друзьям, выставлять фото в соцсетях и популяризировать Приморский край», – сказал основатель бегового клуба RunDnsRun, президент федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко.



Поклонники бега отметили открытие «Бегового нулевого километра» забегом. От арт-объекта стартовали сотни горожан, выбрав себе дистанцию по силам: 1 км, 5 км или 10 км. Небольшая группа опытных бегунов решили преодолеть полумарафонскую дистанцию – 21 км. Многие из них – участники бесплатного онлайн-забега GALAXY RUN CHALLENGE, организованного в поддержку Galaxy Vladivostok Marathon, который перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.



«Зарядка была потрясающей, взбодрила, и мы, наконец, проснулись. Теперь готовы бежать длинную дистанцию. Тем более, у нас теперь есть такая прекрасная точка старта – «Беговой нулевой километр». Очень оригинальная идея, в городе подобных достопримечательностей нет. Мне лично арт-объект теперь всегда будет напоминать о первой дистанции, которую я сегодня пробегу», – отметила жительница Владивостока Екатерина Жаркова.



В будущем беговой клуб RunDnsRun планирует установить аналогичные арт-объекты в других популярных у бегунов местах во Владивостоке.

По информации пресс-службы бегового клуба RunDnsRun

Газета «Золотой Рог», Владивосток.