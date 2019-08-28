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Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
Стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре
Сегодня, 28 августа, во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли члены городской комиссии по ЧС, которую возглавляет глава города, председатель комиссии Олег Гуменюк. Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.
Вопрос о необходимости ведения режима чрезвычайной ситуации Олег Гуменюк поставил на заседании городской комиссии ЧС, которое состоялось в администрации города.
«Анализ сложмившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре, - сообщил глава города. – В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ».
Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. По данным управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В случае необходимости в село будут доставляться продукты и питьевая вода.
По распоряжению главы города для людей, чьи дома оказались затоплены, организованы и работает пункт временного размещения (ПВР). Так, жителям района Фанзавода, Плодово-Ягодной и других предложено разместиться в ПВР, который работает в школе № 44 на улице Успенского. Утром здесь находилось шесть человек, но позже они приняли решение уйти к родственникам. Пункт временного размещения будет работать постоянно и готов принимать пострадавших в любое время. Пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и водой.
Напомним, на дорогах Владивостока в постоянном режиме работают дорожные службы, чья задача – оперативно отводить воду, очищать от оползней и селей проезжую часть, тротуары, убирать поваленные деревья.
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности воздержаться от выезда на личном автотранспорте, не парковаться под деревьями и подпорными стенами, рекламными конструкциями. Из-за сильного дождя и ветра возможны разрушения.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
Досье "Золотого Рога": Режим ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Основные понятия изложены в Федеральном законе РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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А мэр то не настоящий !!!! «Анализ сложмившейся ситуации показывает> Спустя неделю решил сделать заявление барин -хозяйственник бордюры уплыли , туда и дорога