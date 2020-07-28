Еще не поздно получить грант на приют для животных

Создание в Приморье комфортной, гармоничной и экологичной среды человеческого обитания - одна из важнейших задач органов власти. И она успешно осуществляется с помощью государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, которая поддерживает акции и мероприятия, служащие решению этой задачи.

В бюджете Приморья предусмотрено более 26 миллионов рублей, которые должны пойти на создание приютов для безнадзорных домашних животных. Эти средства на конкурсной основе предложены социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) региона, которые будут заниматься решением этой проблемы. Конкурс на получение грантов проводит государственная ветеринарная инспекция Приморского края, и документы на него принимаются до 30 июля. При этом такое НКО не может претендовать на получение более шести грантов на общую сумму около 4,3 миллионов рублей. Требования к конкурсанту и конкурсной документации размещены на сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

Как сообщил руководитель этой инспекции Дмитрий КУЗИН, одно из главных требований - организация-претендент должна осуществлять свою деятельность уже не менее года. Сами же приюты для животных-бродяжек предполагается разместить в Надеждинском районе, Артеме, Лесозаводске и Арсеньеве, где уже подыскиваются участки земли под их устройство. Возможно, что они появятся в Находке и Владивостоке. Чиновник выразил надежду, что правительство РФ по поручению президента РФ сейчас разрабатывает меры по ужесточению ответственности граждан за нарушения правил обращения с животными, и, вероятно, будет введено обязательное чипирование домашних животных, что позволит по чипу отыскивать их собственников. Сейчас чипирование осуществляется добровольно.

Рассматривается ли правительством введение алиментов за брошенных животных, чиновник не сообщал.

Кстати, интересное решение в отношении безнадзорных животных нашел Минстрой России на встрече, посвященной обсуждению проекта правил по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества, которую он провел на минувшей неделе с зоозащитниками и управляющими компаниями.

Принимавший в ней участие председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир БУРМАТОВ отметил, что один из пунктов проекта касается вопроса продухов и доступа в подвальные помещения бездомных животных. В ходе его обсуждения удалось прийти к устраивающей всех формулировке постановления, в которой будет зафиксировано, что «в случае наличия продухов в подвалах или технических подпольях многоквартирного дома один из таких продухов поддерживается в открытом состоянии (без установки сетки, жалюзийной решетки, иной ограждающей конструкции) в течение всего календарного года». То есть государственное милосердие позволит им спасаться от морозов и опасностей в подвалах многоквартирных домов.

При этом управляющие компании должны будут заранее извещать о мерах по дератизации и дезинсекции зданий, чтобы службы отлова и зоозащитники могли оперативно изымать животных из этих подвалов. Вероятно, после принятия обсуждавшихся правил на федеральном уровне соответствующие нормы будут прописаны и в региональных правилах.

На фото: Бездомным псам построят приюты.

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Горожан призвали взять эко-старт

Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока сообщило, что оно возобновляет комплекс экологических мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы.

В числе этих мероприятий - экологические уроки в школах города, экологические игры «Мир вокруг нас!», экологические турниры «Что? Где? Когда?», конкурсы творческих работ, акции по раздельному сбору отходов «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!», молодежные тематические конференции, экскурсии. В детских лагерях города намечено провести три экологических квеста, которые будут способствовать приобретению ребятами новых знаний в сфере экологии и охраны природы.

Для всех желающих обещаны акции по санитарной очистке территорий города с музыкальным сопровождением. Их участникам - школьникам, студентам, коллективам и пенсионерам - будет выдаваться весь необходимый для этой работы инвентарь: перчатки, мусорные пакеты и мешки, грабли и лопаты. По окончании акций для всех участников обещаны награды.

Управление предупредило, что участие во всех мероприятиях бесплатное. То есть если кто-то попытается за это собирать деньги, он - самозванец и мошенник.

Спасти родники Патрокла

На двух участках в районе бухты Патрокл, которые в ближайшее время могут пойти под строительство многоэтажных жилых домов, сегодня имеются обустроенные жителями Владивостока природные родники. Первый - недалеко от дома на ул. Сочинской, 1, обустраивали общественники из Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый крест» и ученые ДВО РАН. Очистили ложе родника, прилегающую местность, обнесли чашу природным камнем, соорудили навес. Сейчас земельный участок, на котором он находится, выставлен АО «ДОМ.РФ» на торги. И дальнейшая судьба родника становится непонятной, потому что никакой охранной грамоты у него нет, и его сохранность ничем не гарантируется.

Аналогична ситуация и со вторым родником. Его обустраивали сами местные жители. Но недавно участок, на котором он находится, у «ДОМ.РФ» выкупила компания ООО «СЗ «Патрокл», которая собирается на нем строить новые здания.

На обращение общественников в городскую администрацию, с просьбой спасти родники Патрокла от возможной гибели, заместитель главы администрации Владивостока Тарас ФИЩУК ответил, что родники должны быть учтены при проектировании застройщиками. При этом он поблагодарил общественников за «проведение акции по санитарной уборке и благоустройству общественно значимой территории Владивостока».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



