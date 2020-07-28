Продлевая историю, сохраняя красоту

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28 Июля 2020, 17:15 | Приморье

 

Как в Приморье ищут и находят подрядчиков для проведения капремонта в зданиях со статусом «объект культурного наследия»

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края заключил контракты на проведение работ в восьми зданиях, имеющих статус объекта культурного наследия. В последние годы реализация программы капремонта по таким домам идет не так быстро, как хотелось бы, из-за более жестких, по сравнению с «обычными» зданиями, требований к подрядчикам, выполняющим работы.

Данная проблема характерна не только для Приморского края, но и для всей России, однако в нашем регионе ведется системная работа по привлечению к капремонту старинных зданий опытных и квалифицированных подрядчиков.

Как объяснили в Фонде капитального ремонта МКД в Приморском крае, отбор подрядных организаций регулируется постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 года №615.

Двойной отбор

Документ определяет, что подрядчики для проведения капремонта объектов культурного наследия отбираются по двухуровневой системе. Выполнять эти работы могут только компании, включенные в специальный реестр, который формирует министерство ЖКХ Приморского края. Из этих компаний на электронном аукционе отбирается исполнитель по каждому контракту. Для включения в реестр компания должна иметь допуск СРО, стаж работы на рынке строительных услуг не менее трех лет и успешный опыт по исполнению госконтрактов. Кроме того, при проведении капремонта МКД, являющихся историческими памятниками, к подрядчикам предъявляется дополнительное требование – наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В Приморье всего одна компания имеет такую лицензию на проектирование, и только три организации – на ведение строительно-монтажных работ. Поэтому в региональном фонде капремонта рекомендуют всем проектным и строительным организациям, имеющим соответствующие лицензии, подавать документы на внесение в реестр.

Работа для серьезных компаний

Большинство жилых зданий, имеющих статус объекта культурного наследия, находятся во Владивостоке и Уссурийске, незначительное число – в Артеме. При этом с 2016 года, когда вышло уже упомянутое постановление №615, серьезно ужесточившее требования к подрядчикам, реализация программы капремонта по таким домам шла не очень активно. Дело в том, что подрядные организации не очень охотно выходят на аукционы по капитальному ремонту объектов культурного наследия не только из-за жестких требований к наличию лицензий и опыта проведения подобных работ. Ремонт памятников сложнее и дороже по сравнению с обычными МКД, да и техническое состояние домов часто оставляет желать лучшего. Подрядчики хотели бы, чтобы часть расходов по восстановлению конструктивных элементов взяли на себя власти муниципалитетов.

Тем не менее, в 2020 году уже заключены контракты на капитальный ремонт восьми многоквартирных домов, являющихся историческими памятниками. Пять из них находятся во Владивостоке, а еще три – в Уссурийске. Капитальный ремонт на этих объектах будет осуществлять компания ООО «Дальстройбизнес II». Ранее она уже ремонтировала дома, являющиеся историческими памятниками во Владивостоке на ул. Арсеньева 4 и 4-А. В них были отремонтированы крыши и фасады; восстановлен первоначальный облик зданий.

- Ремонт памятников культуры – это свободная конкурентная ниша, которая может быть интересна серьезным подрядчикам. Работать с такими объектами сложнее, зато можно в полной мере проявить свой профессионализм.  Мы готовы с каждой компанией работать индивидуально, помогать, вести диалог, - cообщил руководитель Фонда капитального ремонта Андрей ГОРЕЛОВ.

Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в Приморье проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Полностью отремонтировать весь жилой фонд края предполагается к 2043 году, но эта долгосрочная программа ежегодно актуализируется.

На фото: Ремонт памятников сложнее и дороже по сравнению с обычными работами.

Фото автора

Александр САЛКОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

 

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Теги: объект культурного наследия  капремонт 



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