Тайфун налетает исподтишка

Прогноз метеорологов гарантией от природных сюрпризов не является

На точность прогнозов синоптиков Примгидромета можно полагаться с высокой уверенностью. Особенно, если это касается ближайших нескольких дней. Однако в будущее хочется заглянуть подальше - чтобы убедиться, например, как может сложиться отпуск в августе-сентябре. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, поддерживая развитие этой важной для региона службы, позволяет специалистам все более надежно предсказывать погоду на много дней вперед.

Но главный метеоролог Приморья Борис КУБАЙ считает, что до середины этого сентября, как это показывает многолетний опыт наблюдений, сюрпризы не исключены.

- Борис Викторович, и какие сюрпризы могут нас ждать в ближайшие два месяца?

- Тайфуны, наводнения, жара - череда этих экстремальных явлений будет постоянно меняться. Но зарождения тайфунов, которые могли бы угрожать Приморью, мы пока не наблюдаем. Мониторим, но предпосылок пока нет. Не исключено, что тайфун не сможет подойти к краю, но будут ливни с грозами, что связано с прохождением атмосферных фронтов. И для нас главное - чтобы в таком случае не сложилась бы критическая ситуация на малых реках, где возможен подъем уровня воды до 5-6 метров.

Тайфунов в этом году пока не было. Это - сильные дожди. Действительно, наша служба наблюдает погоду в Приморье уже 85 лет, но на этот раз июнь оказался не похож. Он был рекордным по осадкам, когда за 2-3 дня выпадала их месячная норма. Это было связано с влиянием на Приморье фронтальной зоны сложившейся в Китае. В дальнейшем она сместилась к югу, и известно, какие серьезные последствия это вызвало в Японии. Приморью, по сравнению с нашими соседями, везет больше (на Китай в июне обрушился тайфун «Нури», который вызвал самые сильные за последние 60 лет ливневые дожди на юге страны, а в первой декаде июля мощный циклон стал причиной смерти десятков людей в Китае и Японии, нанес серьезный ущерб попавшим под его удар территориям).

- Что можете пожелать тем приморцам, которые еще надеются, что смогут «поймать погоду» и отдохнуть?

- Кто хочет, тот обязательно ее поймает. Но отмечу, что плохой погоды у природы не бывает. И даже в очень туманные дни у нас в крае можно не только хорошо загореть, но и просто «сгореть». Так что загар обязательно будет. И вода сейчас прогрелась - теплая. Учитывая, что Крым и Сочи сегодня по разным причинам для посещения неудобны, многие туристы могли бы найти возможность хорошо отдохнуть у нас в Приморье.

По данным Примгидромета, лишь каждый десятый тихоокеанский тайфун выходит к Приморью, сохраняя свою силу. В отдельные годы тайфуны ранее вообще не посещали край, а в 1985-м и 2004-м годах их, наоборот, пожаловало по шесть за сезон. Основной удар по краю они наносят в июле-сентябре. Однако по своим последствиям в Приморье тайфуны значительно менее разрушительны по сравнению с тем, что они оставляют после себя в соседних азиатских странах. Тем не менее, Приморье не обошел ряд тайфунов, которые оставили о себе долгую память.

Многим особенно запомнился тайфун «Джуди» в июле1989 года, который повлек гибель 15 приморцев. При силе ветра до 166 км/час дождь продолжался около шести суток. Во Владивостоке «Джуди» вызвал подтопления низинных территорий, по краю - под водой оказались 120 тысяч га сельхозугодий и 109 населенных пунктов. В краевом центре особенно пострадал тогда район ул. Спортивной - Фадеева. Было прервано сообщение по Транссибу, выведены из строя 1,3 тысячи километров городских и краевых автомобильных дорог, пострадали 2,6 тысячи мостов, 70 км линий электропередачи, около 600 км телефонных сетей. Погибло до 75 тысяч голов крупного рогатого скота. Последствия устранялись не один год.

В сентябре 1994 года 11 жизней в крае унес тайфун «Мелисса». По количеству выпавших осадков - 345 мм - он разделил первенство с «Джуди». Пострадали 174 населенных пункта и 28 тысяч человек, 4 тыс. эвакуировались из под удара стихии.

К сильнейшим тайфунам, посетившим Приморье, относится тайфун «Эмма», по силе ветра достигавший 45 м/с и отнесенный к 4-й категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Он посетил край в сентябре 1956 года.

Одним из самых разрушительных оказалось посещение Приморья тайфунами в августе-сентябре 2016 года. В конце августа на край вместе с циклоном обрушился тайфун «Лайонрок», выдав за три дня три месячных нормы осадков, а через несколько дней тайфун «Немтеун» добавил еще одну месячную норму.

Не исключено, что самый разрушительный и гибельный тайфун еще ждет своего часа, чтобы ударить по Приморью. Поэтому региону надо не терять бдительность и быть готовым к любому повороту стихии.

На фото: Главный метеоролог Приморья Борис Кубай призывает не терять бдительность.

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Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток