Их дом – пример всем

В Приморье поощряют собственников жилья, которые содержат дома и придомовые территории в образцовом порядке

Большинство федеральных и краевых программ в сфере ЖКХ направлены на то, чтобы изменить к лучшему облик многоквартирных домов и придомовых территорий. Однако сохранение созданной красоты – это, прежде всего, задача собственников жилья. Важно, что в последние годы в Приморье возрождена практика поощрения жильцов, чьи дома и дворы содержатся в образцовом порядке, а также предприятий сферы ЖКХ, стремящихся к совершенствованию своей работы.

Награда за качество

Несколько предприятий жилищно-коммунального комплекса и многоквартирных домов в Приморье отмечены на федеральном уровне. Несколько лет назад государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приняла решение награждать специальными «знаками качества» организации и дома, чья работа является примером. Причем вручение наград, как правило, проводится с участием руководителей Фонда.

На сегодняшний день в Приморье насчитывается уже три МКД, получивших статус «Дом образцового содержания». Они находятся во Владивостоке (ул. Лермонтова, д.79/3), Находке (Северный проспект, д.18) и ЗАТО Фокино (ул. Ленина, д.22). Удостоенные почетного статуса дома выбраны не случайно: в них проведен ремонт фасадов и коммуникаций, применяются энергосберегающие технологии, а жильцы бережно относятся к общедомовому имуществу и активно участвуют в благоустройстве придомовой территории. К слову, в масштабах всей России таких «образцовых» домов не так уж и много, всего около 100. Добавим, что во многих дворах приморских городов жители проявляют недюжинную креативность без всяких программ. Созданное ими оформление клумб, заборов и малых архитектурных форм не стоит дорого, однако радует глаз.

Отметим, что жителей дома на ул. Лермонтова, 79/3 во Владивостоке почетным знаком награждали в торжественной обстановке с участием губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО и руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина ЦИЦИНА. Кроме того, Фонд отмечает специальными статусами образцовые предприятия сферы ЖКХ. Два из трех дальневосточных «образцов» работают в Приморье – это Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей и КГУП «Примтеплоэнерго», которые награждены знаком отличия «Знак качества ЖКХ» в конце 2018 года.

- Фондом ЖКХ принято решение присваивать особый статус тем предприятиям жилищно-коммунальной отрасли, которые действительно работают во благо граждан, предоставляют качественные услуги, - отметил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей СТЕПАШИН.

Инициатива поощряема

Активных и ответственных собственников жилья в Приморье поддерживают не только почетными званиями, но и деньгами. Во-первых, именно от активности жильцов зависит включение многоквартирного дома в подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» и «1000 дворов» государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, в 2019 году в Приморье по инициативе главы региона Олега Кожемяко был впервые проведен конкурс краевых грантов для ТОС (территориальное общественное самоуправление – прим. автора).

Конкурс подразумевает проекты по трем группам муниципальных образований: сельские поселения, городские поселения и городские округа. Основная его цель – развитие территориально общественного самоуправления, повышение гражданской активности населения, выявление и поддержка общественных инициатив граждан, создание условий для реализации социально значимых проектов. Сумма, которой награждают ТОСы, составляет от 100 до 500 тысяч рублей за проект.

С помощью грантов ТОСы могут решить существующие вопросы, благоустроить свою территорию или реализовать социальный проект: это может быть ремонт хоккейной площадки, покупка сценических костюмов для дома культуры, установка фонарей, видеокамер и другое. При этом конкурсный проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения муниципального образования и реализован в течение 18 месяцев. В документах должны быть предусмотрены все расходы.

По итогам конкурса-2019 комиссией были рассмотрены 69 заявок, среди которых 27 – от городских округов, 20 – от городских поселений, 22 – от сельских поселений. С учетом грантовой поддержки победители могут получить до 500 тыс., 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. В связи с чем руководством региона было принято решение увеличить финансирование проектов жителей Приморья в шесть раз, с 3 до 18 млн рублей, чтобы все предложенные гражданами проекты были реализованы.

Очередной конкурс грантов для ТОС стартовал в начале июля 2020 года. Как и прежде, он проводится по трем группам муниципальных образований: городские округа; городские поселения и поселки городского типа, курортные поселки, входящие в состав муниципальных округов; сельские поселения и поселки, села, деревни, хутора, входящие в состав муниципальных округов.

Проекты, инициируемые жителями, должны быть направлены на благоустройство придомовой территории, на приобретение (установку) детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, хоккейных и спортивных коробок, горок, автомобильных парковок и остановок, столбов, фонарей для освещения улиц, колодцев, скважин, памятных знаков и мемориальных досок, сцены, пешеходных мостов и дорожек (тротуаров), малых архитектурных форм, громкоговорителей, средств видеонаблюдения и связи, ограждений, лотков для отвода сточных вод, благоустройство кладбищ, парковых зон и скверов.

Премия за доступность

Хорошим примером взаимодействия органов власти и инициативных жильцов является смотр-конкурс «Доступная среда», который проводится во Владивостоке с 2015 года. В текущем году на него было подано 14 заявок. Придомовые территории, участвующие в конкурсе, осматривает специально созданная комиссия, в которую входят представители администрации Владивостока, общественных организаций, в том числе обществ инвалидов, депутаты. Победителями конкурса станут те компании и ТСЖ, которые создали лучшие условия для маломобильных жителей города.

Как отмечают в управлении мэрии Владивостока по исполнению программ по поддержке населения, конкурс проводится для управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ и ТОСов. Главное требование, которое предъявляется к участникам, – благоустроенность придомовых территорий. Дворы должны быть комфортны для мам с колясками, людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурсная комиссия будет оценивать состояние мест отдыха, детских площадок и жилых подъездов, снижения бордюров в местах движения пешеходов, наличие пандусов, скамеек, освещения, озеленение территории и многое другое. После осмотра всех дворов комиссия обсудит итоги и выберет победителей. Для обладателей трех первых мест приготовлены достойные призы: за первое место организации получат сертификат на сумму 130 тысяч рублей, за второе – 90 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

За пять лет, в течение которых проводится конкурс «Доступная среда», во Владивостоке стало больше благоустроенных дворов. На придомовых территориях появились тротуары, пониженные бордюры, контрастная разметка, уютные площадки для отдыха, где комфортно проводить время и пожилым, и молодым. Особая статья – пандусы: на ряде объектов впервые такие пандусы имеют правильный угол наклона и поручни, поэтому действительно доступны для инвалидов-колясочников и других маломобильных граждан. Но самое главное – многие жители теперь искренне понимают, как важно сделать двор комфортным для людей с ограниченными возможностями.

Например, председатель ТСЖ «Гармония» Владимир ЕЛИСТРАТОВ показал комиссии как много сделано за несколько последних лет для людей с ограниченными возможностями и для всех жильцов дома № 54 на Океанском проспекте. Здесь есть игровые площадки для детей и места для отдыха взрослых, контрастная разметка для пешеходов, в том числе слабовидящих, пониженный бордюр, расширенные дверные проемы. На очереди – удобные пандусы на крыльце обоих подъездов.

- Проведение такого смотра-конкурса – очень полезное мероприятие, потому что помогает обратить внимание на проблему людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит руководитель общества инвалидов «Милосердие» Эдуард АХТЫРЦЕВ. - За несколько лет хорошо видно – меняется среда, и меняется отношение жителей города. Кроме того, если двор удобен для инвалида, он удобен и для мамы с коляской, и для пожилого человека.

- Еще несколько лет назад во дворах практически ничего не было для удобства инвалидов, но потом люди стали изучать вопрос, спрашивать у нас, искать информацию и технологии, - говорит председатель владивостокской организации Всероссийского общества слепых Светлана КРОТЕНОК. – Конечно, еще многое надо сделать, но процесс идет. Что важно для людей с ограниченными возможностями? Отсутствие высоких бордюров, ям на тротуарах, хорошее освещение двора и подъезда, плавные пандусы с поручнями с двух сторон, контрастная разметка, для слабовидящих – желтые предупредительные знаки.

ВАЖНО

Основными направлениями проектов, которые получили гранты в 2019 году, стали благоустройство придомовых территорий, освещение, установка детских, спортивных площадок, хоккейных коробок, обеспечение чистой водой, памятные монументы в память о погибших в Великой Отечественной войне и другие проекты.

Так, планируется воплотить в жизнь экологический проект округа «Междуречье» Уссурийска «Сохранение озера лотосов», проекты, направленные на улучшение качества воды в сельских поселениях – благоустройство питьевых колодцев в селе Краснояровское Пожарского района и бурение водяной скважины в селе Дмитриевское Черниговского района.

На фото: Проекты, инициируемые жителями, должны быть направлены на благоустройство придомовой территории.

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Лариса ЖИРОНКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток