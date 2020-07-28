Приморье делает ставку на медицинский туризм

Регион после снятия карантина продолжит реализацию национального проекта в полном объеме

Несмотря на карантин и закрытие границ на период пандемии коронавируса, в портфеле Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) находится на сопровождении 20 проектов в сфере медицины в 6 регионах ДФО, в том числе в Приморском крае, с объемом инвестиций около 40 млрд рублей. Пока национальный проект РФ по оказанию медицинских услуг иностранным гражданам в Приморском крае заморожен, однако со снятием карантина его реализация продолжится согласно запланированным мероприятиям.

На данный момент в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы планируется увеличить количество иностранных граждан, заинтересованных в получении медицинских услуг на территории Приморья до 4,5 тыс. человек к 2024 году.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения ШУТКА рассказала газете «Золотой Рог» о продвижении проектов в сфере медицины региона с иностранными партнерами.

- Минздрав РФ уделяет серьезное и самое пристальное внимание привлечению пациентов и их финансовых средств из-за рубежа именно в рамках экспорта медицинских услуг. Приняты специальные программы на федеральном и региональном уровнях. Безусловно, сегодня сегмент экспорта медицинских услуг организациями Приморского края в условиях коронавирусной инфекции не может развиваться. Пока проект заморожен. Но до карантина мы успели провести определенную рекламную кампанию, которая поспособствовала увеличению потока иностранных граждан - в основном из Китая – в регион. В частности, не так давно департамент туризма снял рекламный ролик на китайском языке, который размещен на Ютьюб канале.

Цена вопроса

В 2019 году у иностранных граждан, прибывающих во Владивосток, были высоко востребованы услуги ЭКО, офтальмология и хирургия. Приморье с территориальной точки зрения находится в очень выгодном положении относительно стран АТР. Определенные виды медицинской помощи, при высоких технологиях мирового уровня, имеют более выигрышные цены, чем за рубежом. Как только карантинные мероприятия будут сняты, и границы откроются, мы продолжим реализацию национального проекта в полном объеме. Но пока, к сожалению, о сроках говорить рано, даже первая «волна» коронавируса не схлынула.

Одним из самых высокотехнологичных центров в России является Центр ДВФУ. На сегодняшний день Правительство Приморского края совместно с Минвостокразвития разрабатывают концепцию работы особого медицинского кластера на острове Русский по привлечению иностранных партнеров, в частности, медицинских организаций, которые могли бы работать на территории РФ. Со своими технологиями, создавая новые рабочие места, они станут дополнительным источником пополнения краевого бюджета в разрезе отчисления налогов. Для понимания отмечу, что медицинский туризм приносит в принимающее государство в 10 раз больше денег, нежели туризм обычный. И пациента из-за рубежа можно привлечь, в первую очередь, доступной ценой на медуслуги.

Самые востребованные

Назову несколько ключевых организаций, пользующихся особенной популярностью у иностранных гостей: МЦ ДВФУ, Приморская краевая клиническая больница №1, краевая клиническая больница №2, Перинатальный центр, «Мать и дитя Владивосток», из частных медицинских организаций - больница «Фальк Медикал Владивосток» и другие.

В частности, одно из самых выдающихся медицинских учреждений края, оказывающее помощь иностранным пациентам - ООО «Мать и дитя Владивосток». Здесь решают все вопросы, связанные с женским здоровьем и репродуктивным потенциалом как российских, так и зарубежных граждан.

Что касатеся «Фальк Медикал Владивосток», с момента создания это мед учреждение позиционировалось не просто как место оказания медицинской помощи, а как многопрофильный сервис, предлагающий качественные медицинские услуги. Зарубежных пациентов клиника начала привлекать с 2017 года. Помимо самого современного высокотехнологичного оборудования, «Фальк Медикал Владивосток» располагает комфортными палатами, пациентам предоставляется бесплатный Wi-Fi, жители азиатских стран могут заказать специальное меню, при необходимости руководство клиники организует транспортировку тяжелых пациентов из аэропорта реанимобилем. Стационарная помощь оказывается по самым разным направлениям, в том числе по таким профилям, как пластическая хирургия и онкология. При этом, многие сотрудники данного мед учреждения владеют иностранными языками.

Очень популярен у иностранных туристов «Приморский центр микрохирургии глаза», который с 2013 года занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе и считается одним из лучших в России. За время работы Центр оказал высокотехнологичную офтальмологическую помощь более 68 тыс. приморцев. Опыт других стран специалисты учреждения начали изучать в 2019 году.

Главными проблемами медицинского туризма в Приморском крае являются наличие языкового барьера, низкая осведомленность зарубежных гостей о предлагаемых медицинских услугах в нашем регионе, а также недостаточно развитая инфраструктура. Отмечу, что в 2019 году ряд туристических агентств заключили агентские договоры и выразили готовность сотрудничать с частными приморскими клиниками.

Я уверена, что открытие новых медицинских центров мирового уровня и привлечение на Дальний Восток крупных федеральных медицинских сетей позволит не только остановить поток выездного медицинского туризма, но и привлечет туристов со стороны КНР, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании».

«Докоронавирусная» работа

От себя отметим, что в 2019 году ряд встреч с иностранными партнерами стали весьма продуктивными для региона. Так, в начале марта прошлого года АНО АПИ организовало в Японию бизнес-миссию российских компаний с целью обсудить перспективные проекты в сфере бальнеологии и геронтологии. В частности, основной темой обсуждения стал пилотный проект строительства резиденций нового поколения для пожилых людей на Дальнем Востоке и проект создания на Камчатке бальнеологического комплекса с использованием опыта традиционных японских онсенов на термальных источниках.

Позднее в Приморье прибыло руководство одной из китайских фармкомпаний, планирующей реализовать проект по строительству современного завода по производству антибиотиков, что позволит создать высокотехнологичные рабочие места, развивать фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Данный проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020».

Еще один проект по строительству ПЭТ-центра во Владивостоке был представлен японской корпорацией «Хокуто». Этот проект может оказать существенное содействие в части снижения смертности от онкологических заболеваний в регионе.

В 2013 году «Хокуто» открыла во Владивостоке диагностический медицинский центр. В мае 2018 года корпорация в статусе резидента СПВ и компания JGC Corporation открыли реабилитационный центр, специализирующийся на восстановительном лечении пациентов по японским методикам после инсультов, заболеваний позвоночника, спортивных травм и остеохондрозов.

Иностранные партнеры также заинтересованы в инвестировании в образование будущих медиков. Так, в марте прошлого года на площадке ДВФУ было подписано соглашение о запуске совместных дополнительных образовательных российско-корейских программ в области медицины. Партнерами программы выступают ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и АНО АПИ. В рамках соглашения, помимо реализации совместных дополнительных образовательных программы в области общественного здоровья и медицины, было запланировано создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне. При этом, выпускники получат двойной диплом ДВФУ и MII Asia, а преподавание будет вестись на английском языке.

Кроме того, годом ранее, в мае, российские и корейские коллеги обсудили создание совместных лабораторий и исследовательских проектов в области молекулярных и клеточных технологий, исследований мозга и разработке лекарств. Отдельным вопросом на повестке дня стояло открытие совместных инновационных предприятий в области биомедицинской индустрии.

Необходимо подчеркнуть, что партнеры из Южной Кореи занимаются передачей опыта не только студентам, но и практикующим врачам. В апреле 2019 года специалисты южнокорейской клиники «АСАН» организовали мастер-класс по проведению лапароскопических и эндоскопических операций для российских коллег из Спасской городской больницы.

ВАЖНО

- К нашему большому сожалению, из-за коронавирусной инфекции был отменен ВЭФ, а также информационный форум, на которых мы планировали организовать сессии, касающиеся медицинского туризма. Однако, хочется отметить большой плюс в части эффективности работы правительства региона по оснащению в условиях пандемии медицинских учреждений оборудованием и максимального обеспечения эпидемической безопасности. В этом плане мы поднялись на новый, еще более высокий уровень.

На фото: Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка: Иностранные партнеры заинтересованы в инвестировании в образование будущих медиков.

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток