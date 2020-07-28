В кильватерном строю

Город воинской славы отметил день Военно-Морского флота России парадом военных кораблей

В воскресенье, 26 июля, Россия отпраздновала 324-летие ВМФ. Традиционно, празднование проходит во всех портовых городах России, в том числе во Владивостоке, Кронштадте, Астрахани, Севастополе, Новороссийске, Калининграде, Североморске и Балтийске, а также в порту Тартус - пункте базирования ВМФ в Средиземном море.

Впервые за много лет кильватерный строй военных кораблей выставили в бухте Золотой Рог, а не в Амурском заливе. В параде были задействованы боевые корабли: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре». Празднование открыл поздравлением Командующий ТОФ Сергей АВАКЯНЦ. На катере «Ураган» он обошел строй, после пришвартовавшись к флагману – «Варягу».





























В 14:30 над Амурским заливом авиационная группа «Русские витязи» исполнила групповые фигуры высшего пилотажа. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея АЛЕКСЕЕВА на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа захватили все внимание зрителей. Мощные машины с легкостью скрывались в облаках, при исполнении фигуры Пугачева задирали носы вверх строго на 180 градусов, выполняли «бочки» и вместе взмывали ввысь, исполняя фигуру высшего пилотажа Иммельмана.

В течение нескольких лет день ВМФ традиционно становился туристическим магнитом благодаря действию госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Сейчас действует запрет на массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Поэтому трансляцию парада можно было посмотреть на краевом канале «ОТВ» или «присоединиться» к празднованию в официальных аккаунтах Правительства Приморья в социальных сетях.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране запрещены массовые мероприятия. Однако каждый сможет почувствовать себя гостем на этом замечательном празднике, просто включив телевизор», – уточнила глава департамента информационной политики края Елена БУРМИСТРОВА.

Диана БЕЛАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток