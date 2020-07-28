Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В кильватерном строю
Город воинской славы отметил день Военно-Морского флота России парадом военных кораблей
В воскресенье, 26 июля, Россия отпраздновала 324-летие ВМФ. Традиционно, празднование проходит во всех портовых городах России, в том числе во Владивостоке, Кронштадте, Астрахани, Севастополе, Новороссийске, Калининграде, Североморске и Балтийске, а также в порту Тартус - пункте базирования ВМФ в Средиземном море.
Впервые за много лет кильватерный строй военных кораблей выставили в бухте Золотой Рог, а не в Амурском заливе. В параде были задействованы боевые корабли: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре». Празднование открыл поздравлением Командующий ТОФ Сергей АВАКЯНЦ. На катере «Ураган» он обошел строй, после пришвартовавшись к флагману – «Варягу».
В 14:30 над Амурским заливом авиационная группа «Русские витязи» исполнила групповые фигуры высшего пилотажа. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея АЛЕКСЕЕВА на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа захватили все внимание зрителей. Мощные машины с легкостью скрывались в облаках, при исполнении фигуры Пугачева задирали носы вверх строго на 180 градусов, выполняли «бочки» и вместе взмывали ввысь, исполняя фигуру высшего пилотажа Иммельмана.
В течение нескольких лет день ВМФ традиционно становился туристическим магнитом благодаря действию госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Сейчас действует запрет на массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Поэтому трансляцию парада можно было посмотреть на краевом канале «ОТВ» или «присоединиться» к празднованию в официальных аккаунтах Правительства Приморья в социальных сетях.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране запрещены массовые мероприятия. Однако каждый сможет почувствовать себя гостем на этом замечательном празднике, просто включив телевизор», – уточнила глава департамента информационной политики края Елена БУРМИСТРОВА.
Диана БЕЛАЯ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Приморье делает ставку на медицинский туризм
- В кильватерном строю
- Эвакуация продолжается
- Награда за большое сердце
- 37 пляжей признаны подходящими для купания в Приморье
- COVID-19: 70 приморцев умерли от коронавируса за время эпидемии
- Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка "Журавль – птица мира"
- Во Владивостоке открылась выставка японской миниатюрной скульптуры "НЭЦКЭ. Частная коллекция"
- Онлайн-фестиваль "Красиво.ДВ" покажет уникальность и красоту Дальнего Востока
- Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав и ветеранов ТОФ с Днем ВМФ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму