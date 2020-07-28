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Эвакуация продолжается
Приморцев, возвращающихся из-за рубежа, помещают на карантин
В субботу и воскресенье в аэропорту Владивостока приземлились вывозные рейсы из Сеула и Ташкента. На борту самолетов находился 221 пассажир, в том числе более 200 человек – из Приморского края.
Следом, 20 июля, в аэропорту Владивостока совершил посадку рейс из Токио, выполненный авиакомпанией «Аврора». Этим рейсом было вывезено 105 человек, преимущественно жителей Приморского края.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшие две недели все пассажиры, прилетевшие этими рейсами, будут помещены на карантин, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.
Так, по информации минтранса, из всех пассажиров, прибывших из Сеула и Ташкента, 137 пассажиров отправились в обсерваторы Владивостока и Уссурийска. Из 105 пассажиров рейса, прибывшего в понедельник, 33 человека также отправились в обсерваторы. Все они - преимущественно жители Приморского края, которые не могут соблюдать режим самоизоляции на дому. «Остальные пассажиры будут соблюдать двухнедельную изоляцию по месту жительства. Строгое соблюдение 14-дневного карантина будут отслеживать представители медицинских учреждений и сотрудники органов правопорядка», – прокомментировали представители ведомства.
Кроме того, шесть человек отправились из Владивостока дальше – в Хабаровский край. Остальные пассажиры будут соблюдать двухнедельную изоляцию по месту жительства.
Как известно, ранее, 7 июня, граждан, прибывающих в Приморье , освободили от обязательного 14-дневного карантина по коронавирусу COVID-19 при условии, что у них нет признаков вирусной инфекции. Однако ограничения, связанные с помещением в обсерватор или на изоляцию, не отменяются в отношении пассажиров подобных эвакуационных рейсов и прибывающих в Приморье из других регионов страны граждан, привлекаемых для выполнения работ вахтовым методом.
Напомним, по мере увеличения угрозы распространения коронавируса в мире российские власти закрывали небо и границы для регулярного авиасообщения сначала для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затем и для Европы. Многие россияне, в том числе и приморцы, у которых особо тесные связи со странами АТР, находившиеся в этих государствах, оказались застигнуты врасплох – границы были в одночасье закрыты. В этой связи к президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину в период пандемии коронавируса жителей Приморья, находящихся за рубежом, лично обратился губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. После этого в Приморье был наведен порядок с возвращением россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса, их вывоз стал регулярным и отлаженным.
С каждым днем количество рейсов наземного и воздушного транспорта в Приморье увеличивается. «Это, конечно, ставит перед нами новые сложные задачи. С одной стороны, это частичное снятие ограничений, запуск некоторых предприятий, с другой – ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности. Только так можем шаг за шагом открывать новые отрасли и направления», - считает глава региона.
На данный момент в Приморье сохраняется режим повышенной готовности. В связи с участившимися случаями заражения коронавирусной инфекцией жителей края просят быть максимально бдительными и ответственными: соблюдать гигиену рук, использовать санитайзеры, носить маски, находиться в местах скопления людей на безопасном расстоянии – «социальной дистанции» - 1,5-2 метра.
Юрий РОГОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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