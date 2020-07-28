Награда за большое сердце

Власти региона благодарят волонтеров за помощь приморцам в нынешней непростой ситуации

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО вручил благодарности волонтерам за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19.

Торжественная церемония состоялась в администрации Артемовского городского округа 20 июля.

Благородный труд

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения партии «Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края. Кроме того, благодаря призыву губернатора края Олега Кожемяко, к работе подключился социально ответственный бизнес, который также активно оказывал помощь населению.

«Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения – 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах – всех тех, кому так необходима наша защита. Ваше соучастие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни», – обратился к волонтерам Артема глава региона.

«Мы – Приморье»

Как уточнили в партии «Единая России», награждения волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 пройдут во всех муниципалитетах края. Торжественные церемонии накануне уже состоялись в Находке, Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, Кировском районе, Хорольском и Ханкайском муниципальных округах.

Напомним, добровольцы приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

В поддержке малообеспеченных слоев населения в период пандемии активно участвовали и уссурийцы. Так, администрация Уссурийского ГО совместно с партией «Единая Россия» и при помощи предпринимателей Приморского края и г. Уссурийска организовала раздачу продуктовых наборов. В каждом наборе - крупы, консервы, макароны, растительное масло, сахар, чай и сладости.

В волонтерском центре работали активисты, представляющие разные общественные организации края, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России». К примеру, к 9 Мая отдельные продуктовые наборы были вручены ветеранам Великой Отечественной войны. По информации заместителя председателя местного отделения ВПП «Единая Россия» г. Уссурийска Михаила АТРОШКО, всего для ветеранов передали 110 наборов.

В рамках общественного движения «Мы – Приморье» во Владивостоке в апреле также был дан старт благотворительной акции. Активисты волонтерского движения из числа предпринимателей вручали продуктовые наборы семьям, нуждающимся в социальной помощи. Общественное движение «Мы - Приморье» объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены БРОННИКОВОЙ, с такой инициативой выступили представители малого бизнеса края. «Находясь в вынужденном простое, молодые предприниматели Владивостока подключились к добровольческому движению и организовали свою собственную благотворительную акцию. Думаю, эту инициативу подхватят и другие предприниматели края. Любая помощь в эти дни особенно ценна для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, Правительство края готово поддерживать такие начинания», – отметила она.

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Ранее, в мае, к работе подключилась группа компаний Slavda Group. Предприятие взяло обязательства по обеспечению минеральной питьевой водой пациентов и персонала региональных медицинских учреждений.

В стороне от добрых дел не остались и судостроительный завод «Звезда», и компания «Доброфлот», и «Рыбозавод Большекаменский». Компания «Белуга Групп» также оказала помощь тем, кому это так необходимо – предоставила 2 тысячи продуктовых наборов для лиц старшего поколения. ООО «Восход» сформировал продуктовых наборов в общей сложности на 300 тысяч рублей. Волонтеры уже развозят продовольствие по Владивостоку. Кроме того, гуманитарную помощь оказала сеть супермаркетов «Самбери». Одной из первых компаний, подключившихся к благотворительному процессу, стало и автокафе Coffee Machine, предоставляющее вне очереди бесплатные обеды бригадам скорой помощи. Компания «Леруа Мерлен» предоставила мебель и воздухоочистители для оснащения волонтерских центров.

Отметим, особое внимание волонтеры уделяют соблюдению мер безопасности в условиях сложной эпидемической обстановки. Также следует поступать и всем жителям Приморья: не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра и личную гигиену с применением санитайзеров.

На фото: Волонтеры сверяют адреса, по которым люди ждут помощи в период самоизоляции.

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.