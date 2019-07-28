Установлено минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ в следующем году

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ в 2020 году

В Рособрнадзоре определили нижний порог количества баллов, которое школьники должны будут набрать на ЕГЭ в 2020 году для успешной сдачи экзамена. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

По русскому языку минимальное количество проходных баллов — 24, по профильной математике — 27 (по базовой математике в пятибалльной системе нужно набрать три балла), по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранному языку — 22.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об обязательном начислении как минимум 11 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ выпускников, окончивших школу с золотой медалью.