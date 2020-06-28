Россияне заслужили право на стабильность

Один из блоков поправок в Конституцию Российской Федерации по праву назван в народе «патриотическим»

С 25 июня по 1 июля пройдет всероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Удобный способ участия можно было определить заранее: выбрать любой день для голосования (участки заработают с 25 июня по 1 июля), принять избирательную комиссию дома, выбрать участок (по месту регистрации или тот, куда проще добраться) или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

Поправка

Ст. 102. 1. К ведению Совета Федерации относятся:

к) проведение консультаций по предложенным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Ст. 103. 1. К ведению Государственной Думы относятся:

а) утверждение по представлению Президента Российской Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;

а1) утверждение по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации.

Ст. 129. 3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.

Суть поправки

Стране, обществу, обычным людям нужна страховка от ошибок власти. Поправки в Конституцию придадут больше стабильности и устойчивости системе государственных органов и всей политической системе, появится реальный баланс власти - Государственная Дума и Совет Федерации смогут влиять на формирование правительства и назначение «силовиков». Будет закреплен принцип единства системы публичной власти - от центральной до муниципальной, при этом одновременно будут расширены и укреплены полномочия местного самоуправления.

Сбалансированность прав, обязанностей и требований

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

В Конституции закрепляется, что занимать государственные должности может исключительно гражданин, «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Это требование касается в равной степени как Председателя Правительства РФ, министров, депутатов ГД и сенаторов, губернаторов, прокуроров, судей, так и, естественно, главы государства. При этом в Конституции подчеркивается, что Президент не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство и когда‑либо в прошлом.

Новые полномочия - новые возможности

Многие поправки в Конституцию касаются институтов власти. В частности, предлагается новая схема формирования правительства и его взаимодействия с президентом и палатами парламента. Все это ни в коей мере не нарушает принцип разделения властей, наоборот, создается система единой государственной власти.

В Конституции появятся и новеллы, касающиеся полномочий обеих палат Федерального Собрания. Так, Государственной Думе дается право утверждения по представлению председателя правительства кандидатур его заместителей и федеральных министров (за исключением тех, деятельностью которых руководит сам глава государства). Причем президент не может отказать в назначении должностных лиц, утвержденных Госдумой. Такое нововведение серьезно повысит роль парламента в вопросах формирования кабинета министров.

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Совет Федерации получает право по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров, что важно для баланса власти.

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации Президент. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц», - гласит статья 1031.

На заседаниях рабочей группы говорилось о том, что местному самоуправлению - как самой близкой к населению власти - просто необходима «встроенность» в единый механизм государственного управления. «Нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систему публичной власти, но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Нужно здесь быть очень аккуратными», - заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы.

«Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами», - сказано в поправках (статья 133).

Кроме того, «органы местного самоуправления могут наделяться […] отдельными государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств».

Главная функция государства заключается в реализации и защите интересов общества. Именно для людей работают все государственные институты. Здесь очень важно, что поправки в Конституцию усиливают демократические начала публичной власти.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, академик РАН Талия ХАБРИЕВА в интервью «РГ» прокомментировала изменения, которые касаются органов власти. «Происходит перераспределение полномочий в системе функционирования публичной власти: президент делится полномочиями с Государственной Думой, Советом Федерации. В 2008 году Госдума получила полномочия заслушивать отчеты правительства. Теперь делается следующий шаг: Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, а у Совета Федерации появятся новые полномочия, связанные с формированием органов силового блока. Согласно предлагаемым поправкам, когда президент отправляет в отставку председателя правительства, это не означает, что все правительство будет уходить в отставку, как сейчас. Может сохраниться и структура федеральных органов исполнительной власти. Это придаст больше стабильности и устойчивости системе государственных органов и всей политической системе», - сообщила Талия Хабриева.

Национализация элит

Поправка

Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129. Президенту РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, руководителям федеральных государственных органов, сенаторам РФ, депутатам ГД, председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам, иным руководителям ФОИВов, Уполномоченному по правам человека, судьям судов РФ, прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Ст. 71. В ведении Российской Федерации находятся:

т) «...установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территорий Российской Федерации».

Суть поправки

Чиновник не должен иметь за рубежом ни вида на жительство, ни счетов. Такие поправки в Конституцию обезопасят страну от попыток влияния на нее извне, запретив чиновникам и депутатам иметь «конфликт интересов». Высшая политическая элита должна быть единой командой патриотов, разделяющей общие ценности. Задача этой команды - служить народу.

Где паспорт, там и кошелек

Предлагаемый запрет в Конституции РФ на двойное гражданство и счета за рубежом для высоких чиновников принесет и ощутимый экономический эффект. Ведь ориентир на жизнь за границей, счета в западных банках и коррупция - это звенья одной цепи.

Нынешнюю ситуацию комментирует Иван СОЛОВЬЕВ, доктор юридических наук, заслуженный юрист России: «Какой ущерб может нанести стране высшая чиновничья элита с двойным гражданством? Печальный и очень яркий пример перед глазами. Это опыт сосе- дей. Началось все с прибалтийских стран, куда рванули избираться давно ставшие иностранными гражданами вроде как литовцы, латыши и эстонцы. Потом была Грузия. Апофеозом стала Украина, где к власти пришли не просто этнические украинцы с иностранными паспортами, а самые что ни на есть иностранцы. Как они продвигали интересы своей второй родины, мы видим по состоянию экономики Украины. Каков итог экспансии чиновников с двойным гражданством? А вполне предсказуемый. Человек живет, учится, делает карьеру в своей стране. Но почему-то решает, что и иностранное гражданство ему не помешает. И программы есть: инвестиции в обмен на гражданство. И, конечно, запасной аэродром, чего уж греха таить. Все это хорошо до тех пор, пока с двойным гражданством не оказывается человек, занимающий или претендующий на занятие высокого поста в государстве».

Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции обращает внимание граждан на слова президента, что это не просто требование к конкретным должностным лицам - это прежде всего мера обеспечения суверенитета страны.

Защита суверенитета России

Поправка

Ст. 67. 2.1. Российская Федерация обеспечивает: защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Ст. 67.1. 3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Ст. 69. 3. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Ст. 125. б) Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос… о возможности исполнения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, разрешает вопрос … о возможности исполнения решений иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Суть поправки

Стране нужна новая степень защиты государственного суверенитета. Поправки в Конституцию позволят обеспечить территориальную целостность РФ, противостоять внешнему правовому давлению, поддержать соотечественников.

Владимир ШАМАНОВ, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России считает внесение в Конституцию РФ поправки о защите территориальной целостности страны крайне необходимой. «Россия - многонациональное государство. За свою историю мы смогли объединить огромные территории с новыми народами, образовать государство с огромным человеческим потенциалом, создать общую историю нашей страны, основываясь на принципах добрососедства и взаимовыручки. Много желающих «растащить» нашу Родину на кусочки, но это не пройдет. Уверен, что долг каждого из нас - принять участие в таком важном историческом событии Великой России, как голосование за внесение поправок в Конституцию страны», - уверен Владимир Шаманов.

О поправке в 67-ю статью Вячеслав НИКОНОВ, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке говорит так: «Для нас священна память о поколениях защитников Отечества, которые защитили нашу землю. Для нас священна память о Великой Победе, одержанной над самым опасным врагом в истории человечества ценой самых страшных жертв. Не случайно сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу, наши свершения и завоевания. Трагическая, героическая - это наша история. Россия не начинает войны, Россия войны заканчивает».

Андрей КЛИШАС, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, прокомментировал поправку в ст. 125: «Очень важная поправка касается примата конституционных положений над нормами международного права. Она следует из самой природы Конституции как особого нормативного акта, обладающего свойствами верховенства и высшей юридической силы. Приоритет конституционных норм перед нормами международного права сам по себе является конституционным механизмом, гарантирующим реализацию положений Конституции».

Связь между государством и обществом

Поправка

Ст. 114. «Правительство Российской Федерации:

е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.

е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

Суть поправки

Без сильного, инициативного и ответственного гражданского общества не может идти речи о развитии страны. Авангард гражданского общества - это волонтеры и НКО. Поправки к Конституции обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране.

«Сегодня огромное количество людей занято в этом самом третьем секторе, и они решают вопросы детей и взрослых, которые оказались в беде, решают вопросы просвещения, экологии, правозащиты, развития территории - всего, что позволяет на самом деле каждому из нас лично вовлекаться и чувствовать себя ответственным за изменения того общества и той страны, в которой мы живем» - так говорила о роли НКО президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она уверена: в Конституции нужно упомянуть роль НКО, которые обеспечивают обратную связь между государством и обществом. «Мы предлагаем внести в 72-ю статью о совместном ведении задачу содействовать развитию общественных организаций», - сказала она. Президент эту инициативу поддержал.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Под фото: Стране нужна новая степень защиты государственного суверенитета.

Фото Kremlin.ru.