За лесные пожары – карать нещадно

Копеечные штрафы за брошенные костры и поджоги должны уступить место полному возмещению ущербов за счет виновных

Из года в год ситуация с лесными пожарами у нас в стране повторяется и усугубляется. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Выгорают сотни тысяч и миллионы гектаров леса - одного из основных богатств нашей страны. Это тоже своего рода «фонд будущих поколений», и его состояние вызывает серьезное беспокойство.

Только в прошлом году на профилактику и тушение лесных пожаров в стране было потрачено около 7 миллиардов рублей, притом что эксперты оценивают необходимые затраты на эти цели в 4 раза больше.

Объять необъятное невозможно. По данным Рослесхоза, «зоны контроля», в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары по причине чрезмерности затрат и неэффективности, сегодня составляет около половины лесного фонда страны - 532 миллиона га из 1,1 миллиарда. И именно на «подконтрольной» территории в прошлом году произошло 90% всех лесных пожаров.

За этими сухими цифрами стоит густеющее марево дыма над городами и селами. Людям, даже очень далеко живущим от пожарищ, приходится вдыхать их вредные выделения, а нередко огонь из леса быстро распространяется и угрожает населенным пунктам.

Минприроды РФ недавно выступило с инициативой сократить общую площадь неконтролируемых лесных зон в стране до 6%. Но даст ли это радикальный эффект в предотвращении пожаров и снижении ущерба, который они приносят? Тем более что у настоящего хозяина под контролем должны быть все 100% его хозяйства. И насколько сегодня оптимальны принимаемые решения - тушить тот или иной пожар или дать возможность справиться с ним самой природе? При этом ясно, что самой природе с каждым годом справляться становится труднее, и даже начинающиеся дожди в ряде случаев ей не помогают.

Очень многое в борьбе с лесными пожарами сегодня зависит от региональной власти - как она воспринимает и решает эту проблему. В этом отношении в Приморье заметен определенный прогресс. С начала этого года, по итогам пяти месяцев, в крае было отмечено 162 лесных пожара, охвативших территорию более 8,9 тысяч га. А годом ранее за этот же период времени было зафиксировано 480 пожаров на площади 56,9 тысяч га.

В мае на координационном совещании по прохождению пожароопасного периода под руководством главы МЧС РФ Евгения ЗИНИЧЕВА губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО заявил, что регион впервые за десять лет оказался хорошо подготовленным к пожароопасному сезону. Были в достаточном количестве организованы оперативные постоянные и резервные группы, оснащенные нужным для тушения огня инвентарем, высокопроходимой техникой, беспилотниками, надежно работала система космического мониторинга. Был удвоен основной состав парашютистов противопожарной службы Приморской авиабазы.

На период особого противопожарного периода в регионе была создана группировка, насчитывавшая более 13 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники. По поручению губернатора в муниципалитетах действовали круглосуточные штабы по борьбе с пожарами.

Недавно начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман ЧУРСИН сообщил губернатору о том, что в 99 населенных пунктах региона нет ни одного из видов пожарной охраны, и в связи с этим решено укрепить Единую дежурную диспетчерскую службу, которая будет координировать работу пожарных дружинников. Они же, при должном оснащении смогут эффективнее участвовать в тушении лесных пожаров.

Надо сказать, что и сама природа в этом году в какой-то степени была на стороне приморский властей. Сушь что ли была меньше, да и прошедшие в середине мая дожди позволили снять особый противопожарный режим, действовавший во многих муниципалитетах края с конца февраля, к 20 мая. И хотя единичные лесные пожары отмечались и в июне, но они быстро локализовывались и тушились. Да и режим самоизоляции, так сказать, сделал свое дело – количество любителей шашлыка на природе, горе-дачников, детишек-хулиганов резко сократилось.

Если этот организационный успех будет закреплен на будущее, то в Приморье бесконтрольные территории, где пожару будет позволено гореть сколько угодно, в принципе исчезнут.

Но, чтобы победить лесные пожары, очень важно исключить основные причины, которые приводят к ним. Российская статистика, от которой в этом мало отличатся и приморская, показывает, что природные пожары от гроз в лесу возникают примерно в 4% случаев. Еще около 6% - это в основном неустановленные причины. И около 90% приходится на поджоги, неосторожное обращение с огнем и брошенные непотушенные костры. То есть главная причина - человек, его сознание и деятельность.

Есть мнения экспертов, что если все пожары тушить за счет виновных в их возникновении, то средства для этого в бюджете всегда будут. Главное - взыскивать за ущербы не копеечные штрафы, как это сегодня часто делается, а суммы превышающие ущербы (с учетом погашения и того вреда, по которому виновники не устанавливаются). Такая консолидированная ответственность виновников пожаров может оказаться самой лучшей профилактикой по их предотвращению.

Повышенная плата за ущербы от лесных пожаров важна еще и тем, что за счет ее, а не за счет налогов и иных поступлений стоит осуществлять просвещение «от пионера до пенсионера» - что с огнем в лесу, да и не только в лесу, шутить нельзя, что это преступно и наказуемо. Конечно, поворот в сознании населения в пользу таких понятий, как экология, бережное отношение к природе, уже наметился. Но слишком многие все еще продолжают жить по принципу «после нас хоть потоп». Им ничего не стоит бросить непогашенный окурок на сухую лесную подстилку или подпалить кучу сушняка. Вероятно, для таких закостенелых потенциальных поджигателей и в самом экологическом просвещении должны быть особые подходы.

Наша Конституция должна быть не только гарантом благ граждан, но и карающим мечом в отношении тех, например, по вине которых горят наши леса. Для этого к новым требованиям Конституции надо доработать и в целом все наше природоохранное законодательство и наделять наши правоохранительные органы возможностями, которые не позволят этому мечу притупиться и заржаветь.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.