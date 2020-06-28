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Уже четверть приморцев высказала свое мнение по поправкам в Конституцию РФ

28 Июня 2020, 14:15 | Приморье

В лидерах по явке - Находка, Артём и Уссурийск

Почти четверть от всех зарегистрированных избирателей приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию в Приморском крае, сообщил газете «Золотой Рог» информированный источник.

В лидерах по явке сейчас Находка, Артём и Уссурийск. А вот Владивосток несколько отстает, хотя и дает наибольшее количество проголосовавших.

По сообщениям наблюдателей, голосование проходит в спокойном режиме. Жалоб на нарушения не поступало.

По сведениям из крайизбиркома в крае действуют всего 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Кроме того, еще 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыболовецких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. За порядком на избирательных участках следят почти 5000 общественных наблюдателей.

Все избирательные участки в Приморье оборудованы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях проводят регулярную дезинфекцию, гражданам выдают средства индивидуальной защиты, обеспечивают их социальное дистанцирование.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ длится в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: конституция  поправки  президент  избирком  голосование  Путин  участок  наблюдатели 



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Комментарии

  • !!!!!!!!!!!!!!17:11, 28.06.2020#

    Ну, не верю, что в Приморье столько откровенных дебилов, Не верю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Антип13:55, 29.06.2020#

    Так за людей голосуют заинтересованные лица. Так и до 200 процентов дойдет.

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