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Андрей Себрант: Все унылое и скучное будет полностью автоматизировано
Эксперт объяснил участникам форума "Восток", какие тренды в сфере работы с искусственным интеллектом станут ключевыми в ближайшее время
27 июня во Владивостоке на Всероссийском образовательном молодежном Дальневосточном форуме «Восток» обсудили необходимость делегирования задач искусственному интеллекту, сможет ли робот стать человечнее людей, и почему мы не окажемся в антиутопии.
Директор по стратегическому маркетингу Андрей СЕБРАНТ - один из первых деятелей рунета. На мероприятии для участников форума он рассказал, что миру необходимы люди с тремя типами мышления: инженер, предприниматель, менеджер. Они могут создать технологию, облечь ее в удобную форму и выпустить готовый продукт.
Эксперт объяснил, какие тренды в сфере работы с искусственным интеллектом станут ключевыми в ближайшее время. «Первый тренд – все унылое и скучное будет полностью автоматизировано, - объяснил Андрей Себрант. - Люди, которые хотят, чтобы им предоставили алгоритм, по которому надлежит действовать, должны быть сами заменены алгоритмами. Второй тренд – машины умеют учиться и не надо писать жесткий код. Машинное обучение уже давно вокруг нас: в цифровых сервисах, в искусстве, в производстве, в интерфейсах, в умной среде вокруг нас. Третий тренд – необходимость гибридных команд: машина и человек. Предстоит научиться делегировать многое другим людям и алгоритмам. Чем раньше вы научитесь ловить от этого кайф, тем лучше будет для вас и страны».
Главной проблемой работы с искусственным интеллектом Андрей Себрант считает неумение делегировать. Он предпринимал попытки оптимизации расхода сырья для некоторых крупных компаний. Директора этих предприятий не могли смириться с тем, что некоторые решения будет принимать искусственный интеллект: просили дать им возможность проверять его решения. В таком случае, объясняет эксперт, деньги на оптимизацию будут «спущены в трубу». «Перестаньте считать себя венцом творения, - призывает Алексей Себрант. – Мы – часть природы, ничто животное нам не чуждо. На наши решения влияет состояние тела, жизненные проблемы, а искусственный интеллект не страдает от этого. Желание быть во всем первым – это прямой путь в пропасть».
Участников форума интересовал вопрос, сможет ли искусственный интеллект быть человечнее, чем мы. На это эксперт ответил отрицательно. Дело в том, что в работе с людьми человека заменить невозможно. «Ключевое звено во всех технологических революциях – люди, - отметил эксперт. – Просто сейчас мы должны осознать, что искусственный интеллект – наш партнер, а не подчиненный».
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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