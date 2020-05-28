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Хуньчунь передал Приморью 50 тысяч медицинских масок
Церемония передачи 50 тысяч медицинских масок от Народного правительства города Хуньчунь провинции Цзилинь КНР состоялась во Владивостоке в среду, 27 мая. Средства индивидуальной защиты распределили между медицинскими и социальными учреждениями Приморского края.
Как отметил Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, это событие стало очередным подтверждением дружественных отношений между китайским и российским народами, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с которой необходимо бороться совместными усилиями. Он напомнил, что Приморский край в начале эпидемии также оказывал Китаю помощь в борьбе с коронавирусом.
По словам заместителя руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексея Колмогорова, «гуманитарные отношения с соседями по региону имеют не меньшее значение, чем экономические связи».
Работу по распределению масок от мэрии Хуньчуня между медицинскими и социальными учреждениями взяло на себя региональное отделение политической партии «Единая Россия».
Напомним, 30 марта Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало Правительству Приморья 50 тысяч масок, которые были направлены в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерам, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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