Приморцы осваивают приложение "Помощник ОСАГО"

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» за три месяца установили 786 жителей Приморья. Новый сервис, предназначенный для фотофиксации аварии и оформления электронного извещения о ДТП, не только экономит время автолюбителей, но и может уберечь от штрафа.

В режиме фотофиксации приложение работает уже по всей России. Оно позволяет сделать фотографии, зафиксировать место и время ДТП и направить эти сведения в Российский союз автостраховщиков в дополнение к бумажному извещению о ДТП.

При этом на страховую выплату до 400 тыс. рублей можно рассчитывать, если в аварию попали два автомобиля и пострадали только транспортные средства, оба водителя являются физлицами с подтверждёнными учётными записями в ЕСИА, у них есть полисы ОСАГО и нет разногласий по обстоятельствам случившего. Однако, если автолюбители заполнят только бланк европротокола, но не выполнят фотосъёмку повреждённых транспортных средств и не передадут их в базу АИС Российского союза автостраховщиков, страховая выплата будет не более 100 тыс. рублей. Осуществить фотофиксацию можно через приложение на месте ДТП.

Если случится так, что автолюбитель из Приморья попадёт в аварию в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской или Ленинградской областях, он сможет уже сейчас использовать «Помощник ОСАГО», чтобы оформить ДТП полностью в электронном виде. С фотофиксацией выплата будет в пределах 400 тыс. рублей, без неё — в пределах 100 тыс. рублей. При этом должны быть соблюдены стандартные требования европротокола. В ноябре сервис заработает во всех регионах страны.

«Приложение подсказывает порядок действий и минимизирует время оформления аварии. Не нужно ждать сотрудников ГИБДД, а также иных лиц, оказывающих помощь в оформлении ДТП, и собирать пробку на дороге, за что могут выписать штраф, — отметила советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова. — Как только электронное извещение будет оформлено, оно автоматически поступит в Российский союз автостраховщиков и страховые компании участников аварии. Останется только обратиться в офис страховщика, чтобы подать заявление на выплату и необходимые документы».

Если страховая сумма занижается, не выплачивается вовремя или в возмещении отказывают, хотя все необходимые документы были предоставлены, сперва подаётся письменная претензия в страховую компанию. Если в течение 10 дней ответ не был получен или автолюбителя он не устраивает, следует обратиться за помощью к финансовому омбудсмену, решения которого имеют силу судебных, и страховщики обязаны их исполнять. Также можно написать жалобу в Банк России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток