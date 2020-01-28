Валентин Пак: восточный Новый год - праздник друзей

Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) во главе с председателем Валентином Паком 24 января уже в 20-й раз отметила Новый год по лунному календарю в Центре национальной культуры (г. Артём).



Эта добрая традиция, рождённая народной дипломатией много лет назад, стала визитной карточкой восточного Нового года в Приморье. Значимый праздник дружбы, который на протяжении двух десятков лет ежегодно устраивает председатель АКОРП Валентин Пак, имеет уникальный международный формат и пользуется большой популярностью.



На этот раз в парадном зале отеля «Райтекс» за новогодним столом с изысканными угощениями собрались высокие гости из властных структур края, дипломатического корпуса, представители корейской диаспоры со всех уголков Приморья. Особое настроение событию придавали девушки в ярких национальных нарядах – ханбоках, встречающие гостей.



В числе почётных участников торжества были Генеральный консул Республики Корея г-н О Сун Хван с супругой, Генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет, Генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро с супругой, Генеральный консул Индии г-н Шаши Бхушан, Генеральный консул США г-н Луис Кришок, Генеральный консул Узбекистана г-н Рустамжон Исмаилов.



К сожалению, в этот раз на празднике не смог присутствовать Генеральный консул КНДР товарищ Зо Сек Чхол, в связи с поездкой в Пхеньян, он передал приветствия и наилучшие новогодние пожелания всем гостям торжества.



Восточный Новый год прибыли отметить председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Приморского края, руководитель аппарата губернатора и правительства края Антон Волошко, заместитель руководителя агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров, представитель МИД во Владивостоке Андрей Броварец, председатель Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлия Пак, президент Союза «Приморская ТПП» Борис Ступницкий, председатель Общества российско-корейской дружбы Евгений Русецкий, профессор Российской таможенной академии Виктор Горчаков, директор дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий, главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак, директор компании «Штыковские двери» Владимир Ким, директор сети магазинов «Красный мамонт» Лариса Тё.





Снимок на память (слева направо): глава городского округа Спасска-Дальнего Вячеслав Квон, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, главный врач медцентра ДВФУ Олег Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак.





В ожидании гостей (слева направо): Борис Ступницкий, президент Союза «Приморская ТПП», Юлия Пак, председатель Общественного совета предпринимателей Приморского края, Валентин Пак, председатель АКОРП.







Хоровод под мелодию Ариран









Танец с веерами





Барабанные корейские ритмы





Генеральный консул США г-н Луис Кришок и Генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро с супругой







Генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет с представителем МИДа во Вдадивостоке Андреем Броварцом





Общий снимок на память



На празднике присутствовали вице-мэр г. Владивостока Азат Ислаев, председатель Думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель, глава администрации Надеждинского муниципального района Рустям Абушаев, глава городского округа Спасска-Дальнего Вячеслав Квон. А также - руководители корейских диаспор Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.



– Восточный Новый год – особенный праздник, он возвещает приход весны, – сказал, открывая мероприятие, Валентин Пак. – Наступает время обновления, реализации новых масштабных планов. А ещё – добрых дел, дружеских встреч, исполнения желаний. Пусть всем нам сопутствует успех, а нашим странам-соседям желаю мира, согласия, процветания!



Новогодние поздравления прозвучали от председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика. Он отметил, что встреча восточного Нового года – знак уважения к традициям народов, населяющих край –их около 160! При этом особо подчеркнул роль народной дипломатии, которая стирает границы, объединяет наши страны на основе доверия и дружбы.



Вице-губернатор Приморского края, руководитель аппарата губернатора и правительства края Антон Волошко передал приветствия с праздником, наилучшие пожелания от губернатора Олега Кожемяко. Он подчеркнул, что корейская диаспора сегодня одна из самых динамичных, успешных в большой многонациональной семье Приморского края. И особо поблагодарил за этот значимый праздник, который в течение многих лет соединяет сердца людей разных стран и народов.



Все шесть генеральных консулов, присутствовавшие в зале, также обратились к собравшимся с новогодними поздравлениями и пожеланиями, причём на русском языке.



Особенное настроение празднику придала концертная программа. Громкие аплодисменты снискали выступления барабанщиков «Корейские ритмы» (ансамбль «Хваран»), «Танец с веерами» (ансамбль «Ариран»). Особые симпатии вызвал танец «Аист родины» в исполнении вьетнамских студенток. Приятно удивил новогодний подарок от учеников «Международной лингвистической школы» (ВГУЭС): ребята прочитали на японском языке стихотворение (танку), а также исполнили песенку. Апофеозом праздника стал традиционный хоровод дружбы под мелодию «Ариран», когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира, добра.

На верхнем фото: Традиционный новогодний тост (слева направо): Генеральный консул США г-н Луис Кришок, Генеральный консул Индии г-н Шаши Бхушан, Генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро, вице-губернатор Приморского края, руководитель аппарата губернатора и правительства края Антон Волошко, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак, председателя Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, Генеральный консул Республики Корея г-н О Сун Хван, представитель МИД во Владивостоке Андрей Броварец, Генеральный консул Узбекистана г-н Рустамжон Исмаи, Генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет.



Лариса РЕКОВА, фото Александра МАСЛЯНКО, Сергея ЛЕОНОВА.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.







