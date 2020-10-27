Ход работ на контроле у мэра

Во Владивостоке продолжаются работы по ремонту дорог, придомовых территорий, возведению спортивных объектов, созданию общественных пространств. На минувшей неделе глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК проинспектировал строительство детского сада, школьного спорткомплекса и стадиона, благоустройство скверов и пляжей.

Трёхэтажный детсад на 120 мест возводится на Крыгина в районе дома №84. В настоящее время ведутся работы по установке окон, оштукатуриванию внутренних помещений, прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству прилегающей территории.

На территории школы №39 на Ялтинской улице завершается реконструкция стадиона, который планируют открыть в ближайшее время. В разгаре и строительство трёхэтажного спортивного комплекса школы №6 на Казанской улице. Работы на данном объекте возобновились весной текущего года. За это время подрядная организация возвела все три этажа и тёплый переход, соединяющий спортзал со школьным зданием. В ближайшее время подрядчик приступит к обустройству прилегающей территории. Завершить работы планируется до конца года.

«В следующем году рядом со школой номер шесть мы планируем построить открытую спортивную площадку, на которой могли бы заниматься не только школьники, но и местные жители. Какие именно спортивные и игровые объекты там появятся, будут решать только горожане. Для этого мы специально проведём опрос. В целом комплексное благоустройство в районе Эгершельда мы начали больше года назад. По программе «Тысяча дворов» мы сделали несколько проездов к домам, установили новые детские площадки. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы две улицы – Крыгина и Казанская. Работы обязательно будут продолжены, чтобы жизнь наших горожан менялась только в лучшую сторону», – заверил Олег Гуменюк.

Ведутся во Владивостоке работы и по благоустройству скверов и пляжей. Так, к концу года появится сквер в районе дома № 41Б на Верхнепортовой. Его площадь – более гектара. Здесь проложат тротуары из брусчатки, оборудуют спортивную площадку и место для выгула собак.

Завершены основные работы и на общественной территории в районе остановки транспорта «Стадион «Авангард». Уже высажены новые деревья, возведена лестница, ведущая к Культурно-развлекательному центру профсоюзов, установлены малые архитектурные формы, смонтировано освещение и система «умного» видеонаблюдения, проведён бесплатный Wi-Fi. К концу октября планируется открыть обновлённое пространство для горожан.

Проинспектировал глава города и ход работ по благоустройству пляжа на мысе Ахлёстышева на острове Русском. Проектом здесь предусмотрено зонирование территории с учётом потребностей маломобильных граждан, обустройство дорожек с твёрдым покрытием, пандусов, пирсов, деревянного настила вдоль береговой линии. Завершить работы планируется к началу следующего купального сезона.

Кроме того, в рамках развития островной территории идёт проектирование большой зоны отдыха с пляжем в Малом Аяксе, разрабатывается концепция беговой и велодорожки протяженностью более 20 километров.

На фото: В строящемся на Верхнепортовой, 41-б сквере оборудуют не только спортивную площадку, но и место для выгула собак – с горками, слаломом, тоннелем и барьерами.

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Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток