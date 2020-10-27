Музейные выходные

Рассказываем о самых интересных музеях Приморского края

С приходом первых осенних холодов поход в музей стал отличным вариантом времяпрепровождения. Что может быть лучше, чем в выходной день побродить среди музейных экспонатов, ощутить лёгкий флёр давних школьных экскурсий, рассказать детям об истории Приморья, а после обсудить увиденное за чашкой ароматного кофе. Специально для наших читателей в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020 - 2027 годы, «Золотой Рог» подготовил обзор самых интересных музейных собраний Приморья.

Музей им. В.К. Арсеньева: чжурчжэни и Элеонора Прей

Главный музей Приморья - это, несомненно, Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Этот год для него особый: музей отмечает своё 130-летие. В его фондах хранятся около 600 000 экспонатов: это почти 60 000 фотографий, как старинных, так и современных, коллекция холодного оружия, четыре тысячи предметов из фарфора, фаянса, керамики, воинское снаряжение, более 70 тысяч подлинных документов.

Во Владивостоке Музей им. В.К. Арсеньева представлен четырьмя площадками. Это главный корпус в центре города на Алеутской улице, Музей города на улице Петра Великого, Дом путешественника Арсеньева на улице, носящей имя этого знаменитого исследователя Дальнего Востока и писателя, и Дом чиновника Суханова на улице имени Константина Суханова.

За артефактами древнего мира, наследием чжурчженей, бытом малых народностей Приморья и отголосками «Миллионки» стоит идти в главный корпус арсеньевского музея. Между прочим, здание музея само по себе является памятником архитектуры XX века. Так что при посещении стоит обратить внимание не только на экспонаты, но и на старые кирпичные стены, уникальную метлахскую плитку.

Каждого посетителя встречают портреты учёных и исследователей далёкой окраины России, стоявших у основания музея. В одном из залов помещён погребальный комплекс чжурчжэньского князя Эсыкуя середины XII века - подобных артефактов в мире больше нет!

Также посетители могут ознакомиться с археологическими памятниками Приморья, культурой коренных народов края: орочей, удэгейцев, нанайцев. За духом первооткрывателей Тихоокеанской России стоит отправиться в «Кабинет исследователя». Экспозиция оформлена в виде рабочего места любителя приключений и смелых авантюр. Там представлены оригиналы и копии карт и документов, предметы, принадлежавшие известным историческим деятелям. В таком месте Владимир Арсеньев или Николай Муравьёв-Амурский наверняка могли бы размышлять о будущем Дальневосточного края и новых открытиях.

История Приморья рубежа веков представлена в экспозиции «Время людей»: здесь можно окунуться в атмосферу легендарного владивостокского квартала – «Миллионки», познакомиться с артефактами середины прошлого века и более поздних времён. Особого внимания заслуживает выставочный проект «Письма из Владивостока», созданный благодаря книге воспоминаний Элеоноры Прей, которая прожила в городе более трёх десятков лет, с 1894 по 1930 год.

Отдельного упоминания заслуживают филиалы музея в Партизанске, Дальнереченске, Лесозаводске, Чугуевке, Арсеньеве.

Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева расположен во Владивостоке на Светланской, 20.

Работает ежедневно с 10 до 19 часов. Билеты: полный - 400 рублей; специальный тариф для граждан России - 200 рублей, с экскурсионным обслуживанием - 300 рублей; льготный - 100 рублей (студенты, пенсионеры), с экскурсионным обслуживанием - 200 рублей.





Музей Партизанска: угольщики и первооткрыватели

Свои двери городской музей в Партизанске открыл в 1976 году. Сердце его выставочного пространства - экспозиции, связанные с добычей угля. Ведь именно благодаря его месторождениям и был основан город, первоначально называвшийся Сучан. В музее раскрывается история открытия сучанского рудника, сохранены личные вещи первых добытчиков «чёрного золота».

Особого внимания заслуживают экспонаты времён гражданской войны и интервенции: личные вещи партизан, оружие.

Отдельный зал посвящён памяти художника и энтомолога Иллариона Пашкова. Само собой, в музее можно ознакомиться и с флорой и фауной Уссурийской тайги.

Партизанск, улица 50 лет ВЛКСМ, 14.

Музей работает со вторника по воскресенье с 9 до 18 часов. Понедельник - выходной. Билеты для взрослых - 60 рублей, для детей - 30 рублей.

Музей в Арсеньеве: Дерсу Узала и авиаторы

Арсеньевский музей истории заработал в 1969 году. На сегодняшний день здесь представлено около 10 000 экспонатов, рассказывающих как об истории самого города, так и всего Приморья.

Ключевая экспозиция связана с жизнью Владимира Клавдиевича Арсеньева. Она повествует о жизни и творчестве писателя и исследователя, часть выставочного пространства посвящена рассказу о съёмках фильма об Арсеньеве и его помощнике Дерсу Узала японским киноклассиком Акирой Куросава.

В соседнем зале посетители могут познакомиться с бытом жителей села Семёновка – именно так назывался город Арсеньев до переименования в 1952 году. Экспозиция даже даёт возможность почувствовать себя крестьянином-переселенцем, заглянуть в избу, специально реконструированную сотрудниками музея.

В годы Великой Отечественной войны жители Арсеньева внесли немалый вклад в победу. На местном авиационном заводе №116 делали самолёты, которые бомбили врагов на всех фронтах. С уменьшенными копиями этой легендарной техники можно ознакомиться в музее.

Музей города Арсеньев расположен на Калининской, 13.

Работает со вторника по пятницу с 9 до 17 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 18. Выходной – понедельник. Билеты: для взрослых - 60 рублей, для детей - 30 рублей.

Музей Чугуевки: Фадеев и загадочные находки

Чугуевский музей уникален. Это единственный в стране музейно-мемориальный комплекс, посвящённый памяти писателя Александра Фадеева. Автор «Разгрома» и «Молодой гвардии» провёл в этом таёжном селе детство и юношеские годы, именно в нашем крае он сделал первые шаги в литературе.

В музее можно увидеть личные вещи писателя, первые издания его книг. В тематическом зале подробно рассказывается про жизненный путь литератора: его взлёты, падения, ключевые события жизни и творчества Фадеева.

Не меньший интерес представляют краеведческая и археологическая экспозиции. Как известно, Чугуевку основали старообрядцы из Томска в 1900-х годах, постепенно село стало разрастаться. В музее посетители могут увидеть предметы быта тех самых первых поселенцев, узнать больше об их обычаях и традициях. Артефакты, найденные на месте раскопок в районе села Кокшаровка, - настоящая загадка музея. Учёные так и не смогли определить, к какой эпохе они относятся. И понять их реальный возраст специалистам ещё только предстоит.

Чугуевка, улица 50 лет Октября, 170.

Работает со вторника по воскресенье с 9 до 17 часов. Понедельник - выходной. Билеты для взрослых - 60 рублей, для детей - 30 рублей.

Музей Лесозаводска: казаки и Транссиб

Первые посетители переступили порог музея Лесозаводска в 1988 году. Для местных жителей и гостей коллекции музея предоставляют отличную возможность изучить историю освоения всего Приморья.

Так, в мельчайших деталях в экспозиции обустроены казачий дом и крестьянская изба, в которых жили первые переселенцы, прибывшие из западных районов России на Дальний Восток. Любой желающий может присесть на скамью, которой когда-то пользовались переселенцы, присмотреться к старинным глиняным горшкам. Работы местных краснодеревщиков и гончаров являются ещё одним важным атрибутом быта местных жителей: деровообрабатывающий завод и Промкомбинат когда-то были градообразующими предприятиями.

Лесозаводск находится на Транссибе, работа многих местных жителей связана с железной дорогой. Так что и без «железнодорожной» экспозиции в здешнем музее тоже не обошлось.

Лесозаводск, Калининская, 29.

Музей работает в будние дни с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье - с 10 до 18. Выходной – понедельник. Билеты для взрослых - 60 рублей, для детей - 30 рублей.

Музей Дальнереченска: конфликт на Даманском и милитаристская Япония

Музей Дальнереченска, естественно, появился позже, чем краеведческий во Владивостоке, но и для него нынешний год юбилейный: исполняется 50 лет со дня его открытия в 1970 году. Экспонаты с любовью собирали местные жители и историки. Теперь это - одно из немногих мест, где можно своими глазами увидеть свидетельства советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский.

Собственно, именно с этим героическим событием и связан самый любопытный экспозиционный зал. Здесь посетители могут посмотреть документальный фильм, рассказывающий о том конфликте, рассмотреть архивные фото, личные вещи героев-пограничников, противостоявших китайцам.

Но Дальнереченск известен также и военными событиями, разворачивавшимися на его территории в августе 1945, во время войны с империалистической Японией. Немыми свидетелями тех лет стали осколки снарядов, пули, удостоверения солдат и офицеров Красной Армии, их награды, которые нашли своё место в музее.

Само собой, представлены и предметы быта казаков и первых поселенцев. Посетители музея могут даже выпрясть своими руками полотно и подержать в руках ухват для чугунка. Нашлось место в экспозиции и коренным жителям Приморья – удэгейцам. Их национальные костюмы, домашнюю утварь, оружие, стрелы: всё это представлено в одном из залов музея.

Дальнереченск, улица Рябуха, 75.

Часы работы - со вторника по воскресенье, с 9 до 18 часов. Понедельник - выходной. Билеты для взрослых - 60 рублей, для детей - 30 рублей.

Подлодка «С-56»: быт подводников и боевая слава

Мемориальная гвардейская подводная лодка «С-56» - это не просто музей, а один из символов Владивостока. Возможно, даже не каждый горожанин бывал внутри самой подлодки, но её корпус, возвышающийся на Корабельной Набережной краевого центра, точно знаком каждому.

Во время Второй мировой войны экипаж подлодки потопил и повредил 14 вражеских транспортов и боевых кораблей, среди них два танкера и один миноносец. За свои заслуги перед страной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1944 года подводная лодка «С-56» награждена орденом Красного Знамени, а позже получила и гвардейское звание. А капитан подлодки Григорий Щедрин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1954 году «С-56» вернули на Дальний Восток. Подлодка устарела, так что военные приняли решение превратить её в тренировочную базу для молодых подводников. И уже в 1972 году корабль водрузили на ныне привычное место – на пьедестал Вечной славы, где подводная лодка встала на прикол. В теперь уже музейных отсеках корабля показаны торпедные аппараты, рабочий перископ, койки матросов, кают-компания, каюта командира - единственное обособленное помещение на подлодке. Несколько отсеков выделены под экспозицию, повествующую об истории создания подводного флота России.

Владивосток, Корабельная Набережная.

Музей открыт со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Понедельник, вторник, последняя пятница каждого месяца - выходные дни. Билеты для взрослых - 100 рублей, для детей - 50 рублей.

Алиса КРАСНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



