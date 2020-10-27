Экспертный совет обсуждает и действует

Защита нашей природы многоаспектна, и каждая проблема требует индивидуального подхода

Деятельность общественного экспертного совета (ОЭС) по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в крае осуществляется на основе проблематики региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. О том, как и чем приходится ОЭС заниматься, «Золотому Рогу» рассказал председатель совета, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Политехнического института Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук, профессор Александр АГОШКОВ.

Немного истории

- Александр Иванович, что можно сказать об истории вашего совета?

- Общественные экспертные советы в Приморье были созданы распоряжением губернатора за номером 216-рг от 17 декабря 2012 года с целью осуществления взаимодействия между органами исполнительной власти края и институтами гражданского общества – для выработки обоснованного общественного мнения в процессе подготовки и реализации управленческих решений органами исполнительной власти. Решения и предложения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер, а порядок подготовки, проведения и принятия решений заседания совета определяются регламентом деятельности ОЭС и положением об ОЭС.

Я начал свою работу с первого состава общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов, то есть с 2013 года, сначала членом совета, затем, с 2015 года – заместителем председателя, а с 2016 по настоящее время - председателем.

Работа первого состава нашего совета продлилась с 5 июля 2013 года по 29 июля 2014 года. Тогда за год было проведено четырнадцать заседаний совета и два заседания рабочих групп. Второй состав работал с 15 января 2015 года по 8 октября 2015 – прошло десять заседаний и шесть заседаний рабочих групп, третий состав действовал два года – до 17 мая 2018 года, и состоялось восемнадцать заседаний. Четвёртый был утвержден 6 декабря 2018 и провёл семь заседаний, из них ряд прошёл уже в этом году, несмотря на сложную общемировую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Всего за минувшие семь лет проведено более пятидесяти пяти заседаний и подготовлено свыше двухсот пятидесяти решений совета по различным проблемам экологии края.

Наш совет взаимодействует с губернатором, с курирующим вице-губернатором, департаментом организационной работы аппарата правительства и органами исполнительной власти края по профильной деятельности совета. На каждом заседании ОЭС, в зависимости от сложности поставленных задач на повестке дня, рассматривалось от двух до шести вопросов, которые готовили члены совета, граждане, представители общественности, экспертного сообщества, руководители департаментов, представители органов надзора и контроля, СМИ и другие.

В экспертном совете работают те, кому особенно дорого сохранение высокого качества окружающей среды в Приморье.

В плену решения проблем

- И какие это вопросы?

- На заседаниях рассматривались проблемы в области экологической безопасности, сохранения окружающей среды, воспроизводства биологических ресурсов в Приморье. Для их решения с самого начала были созданы рабочие группы, и сформированы основные направления работы. Сегодня это, прежде всего, - проблемы угольной пыли в Находке, в портах Посьета и Врангеля при перевалке угля на морских угольных терминалах, а также при строительстве новых угольных терминалов – это порт «Вера», «Суходол», мощности в порту Славянки и других.

Нас интересуют проблемы размещения компаний нефтехимического и газоперерабатывающего комплексов в акваториях залива Петра Великого: ВНХК – залив Восток, Газпром – Владивосток СПГ ТОН, НЗМУ и другие. Рассматриваем экологические аспекты крупных инвестиционных проектов, делаем экспертную оценку региональных программ, законодательных проектов, регулирующего действия законодательных актов администрации края в отношении экологии.

Уделяем внимание сохранению, использованию и экспорту лесных ресурсов, редких видов млекопитающих и домашних животных, проблемам водного хозяйства и охраны пресноводных ресурсов, обращению с отходами производства и потребления.

В нашей компетенции - рассмотрение изменения границ и незаконной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях - бухты залива Посьет и другие.

Все эти перечисленные проблемы, а также предложения по их решениям, доведены до губернатора Приморья, курирующих эти проблемы вице-губернаторов и руководителей соответствующих министерств и их отделов.

Кроме того, мы уделяем внимание проведению международных, всероссийских и региональных экологических форумов, научно-практических конференций, круглых столов, семинаров и иных мероприятий, имеющих природоохранное значение. Занимаемся экологическим воспитанием и образованием. Плотно сотрудничаем в освещении экологических проблем с краевыми СМИ.

- А чем совет занимался в этом году?

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с начала этого года нами проведено пока четыре заседания совета. Рассмотрены такие проблемы, как загрязнение угольной пылью в Находке; реформа обращения твёрдых коммунальных отходов и проблемы её реализации в Приморье; несовершенство краевого закона об особо охраняемых природных территориях; проникновение в регион коронавируса, что делается для его сдерживания, и чего следует опасаться. Мы также рассматривали материалы комплексного экологического обследования участков особо охраняемых природных территорий краевого значения - лиман реки Раздольная - и анализировали последствия дражного промысла в крае моллюсков.

- Какие рекомендации выработаны по решению этих актуальных проблем?

- Совет сообщил губернатору, что, несмотря на принимаемые меры по пылеподавлению в портах края, ситуация даже ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. Вероятно, в связи с недостаточной эффективностью принимаемых мер, с ростом грузооборота и неполным соблюдением стивидорами условий, указанных в соглашениях между ними, администрацией края и контролирующими органами. Мы рекомендовали создать рабочую группу совета для разработки мер, направленных на решение проблемы, оценки выполнения стивидорами условий соглашения, и оценки эффективности принимаемых мер. Предложили создать комплексную комиссию по исследованию медико-биологической обстановки в угольных портах Приморья и разработке профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения в районе угольного перегруза.

По Закону об особо охраняемых природных территориях мы обратились к губернатору с просьбой поддержать инициативы экологов и общественности: проверить законность принятия закона ПК №556 КЗ и рассмотреть возможность признания его недействительным. Решили создать для изучения этого вопроса группу экспертов под руководством Владимира РАКОВА и Андрея БЕЛОВОДСКОГО.

По коронавирусу – нами подчёркнута необходимость изучения этого вопроса, развития в крае соответствующих научно-исследовательских направлений в ДВО РАН и ДВФУ и создания медико-биологических центров, нацеленных на предотвращение и решение современных вызовов в области химической, биологической и экологической безопасности. Доклад на совете заведующего лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН доктора биологических наук профессора Михаила ЩЕЛКАНОВА по коронавирусу был принят к сведению и размещён на сайте east-eco.com, где с ним может ознакомиться каждый приморец.

По проблеме дражного промысла моллюсков – рекомендовали провести комплексные научные исследования с изучением мировой практики этого промысла и его последствий на состояние донных сообществ, с привлечением учёных Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства, академических НИИ ДВО РАН, Дальрыбвтуза, ДВФУ и других компетентных организаций и учреждений. Было предложено усилить контроль за дражным промыслом со стороны государственных контролирующих органов, запретить его с десятого июня по десятое октября в акваториях, имеющих лечебно-оздоровительное и спортивное значения и используемых для летнего отдыха. И абсолютно запретить такой промысел на особо охраняемых природных территориях, включая охранные зоны. Федеральному агентству по рыболовству рекомендовано запретить использование для морского промысла драг разных видов на глубинах тридцать метров и менее - за исключением ручных драг.

- Есть ли по итогам прошлых лет положительный эффект от работы совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в крае?

- Есть. Так, отменено строительство завода по переработке газа «Газпром-Владивосток-СПГ» в районе мыса Ломоносова в Хасанском районе. Закрыт проект строительства угольного терминала в посёлке Славянка, отменено размещение Восточной нефтехимической компанией (ВНХК) нефтехимического комплекса мощностью тридцать миллионов тонн углеводородного сырья в год в районе мыса Елизарова в заливе Восток в Партизанском муниципальном районе. Отправлен на доработку проект закона об обращении с отходами производства и потребления и закрыт мусоросжигательный спецзавод во Владивостоке.

Также приняты и внесены поправки в «Региональные нормы градостроительного проектирования в Приморском крае», утверждённые краевым постановлением от 21.05.2010 № 185-па, с изменениями от 25.06.2014 г. № 236-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае», которые позволяют исключить строительство новых специализированных терминалов для навалочных грузов в открытом исполнении.

Появилось соглашение между стивидорными компаниями и администрацией края по установке в границах санитарно-защитных зон станций (приборов) контроля параметров запыленности воздуха и метеопараметров.

Отклонено предложение по изменению границы Памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная».

Внесены изменения в деятельность в области морской аквакультуры в границах особо охраняемых природных территорий в заливе Посьета, разработаны меры и достигнуто финансирование по сохранению популяции дальневосточной черепахи на озере Ханка.

Проведены мероприятия по уборке мусора на островных, прибрежных территориях и водоёмах в муниципальных образованиях Приморья и многие другие – культурные, образовательные и прочие.

Вопрос ребром

- В чём есть согласие и существуют ли разногласия между членами экспертного совета?

- У нас в экспертном совете работают те, кому особенно дорого сохранение высокого качества окружающей среды в Приморье. Они по-настоящему болеют за неё. У каждого есть своё мнение на решение рассматриваемых нами проблем.

Состав нашего совета за время его существования переизбирался четыре раза, но изменялся незначительно. Владимир Раков, Татьяна ВШИВКОВА и я в нём уже более семи лет - с первого состава. В совете в качестве экспертов работают учёные, руководители предприятий, предприниматели, юристы, общественные деятели, то есть высококвалифицированные специалисты, имеющие образование и опыт работы в соответствующей отрасли, знающие проблемы экологии по своему направлению. И бывает, голосование по вопросам показывает разногласия. Но в целом – это хорошая команда советников. Иногда, правда, приходится напоминать им, что, решая вопросы экологии, мы не должны забывать и об экономике, и о развитии региона, что тоже очень важно для его населения.

На фотол: Сохранение экологии – главная задача, которую решает общественный экспертный совет.

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Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток