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Крупный руководитель готов взять на вооружение беспредел "лихих" 90-х?..
Директор «Приморского завода» хочет найти и наказать корреспондента «Восток-Медиа»
Руководитель находкинского АО «Приморский завод» Николай Заварзин весьма странно отреагировал на просьбу корреспондента издания прокомментировать нефтяной разлив на территории возглавляемого им предприятия. Он пообещал найти и наказать журналиста в случае, если тот вновь ему позвонит.
«Два часа назад у нас была большая группа проверяющих, которая всё исследовала и пришла к выводу, что на нашей площадке никаких разливов не было. Разлив произошёл на муниципальной котельной, находящейся на Первом участке на Арсеньева, куда вся эта группа и переместилась. Я вам настоятельно советую забыть о Приморском заводе и переместиться туда же – на котельную, откуда и произошёл сброс нефтепродуктов в акваторию, а масляная плёнка была ветром разнесена по акватории и захватила акваторию, на которой работает Приморский завод. Ещё раз позвоните, я вас найду и накажу, забудьте мой номер телефона», - недвусмысленно пообещал генеральный директор АО «Приморский завод» Николай Иванович Заварзин.
За что именно директор завода собирается наказывать корреспондента издания, он не уточнил, также не стал заранее распространяться о возможных мерах воздействия на журналиста.
О том, что в акватории залива Находка возле Приморского судоремонтного завода местные жители наблюдают огромное нефтяное пятно, стало известно из сообщений в социальных сетях. Фотографии с места экологического бедствия активно распространялись в интернете. Как всегда, причины произошедшего были неизвестны.
В администрации Находки в четверг, 22 октября, сообщили, что на место отправились ответственные лица, один из помощников градоначальника в беседе с корреспондентом издания отметил, что намерен увидеть разлив своими глазами и оценить масштаб произошедшего. В природоохранной прокуратуре затруднились ответить, были ли зафиксированы жалобы от местных жителей.
В министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, факт разлива - предположительно нефтепродуктов - зафиксирован. Источник утечки нефтепродуктов специалистам предстоит найти. Росприроднадзор взял пробы воды в порту, а первопричина загрязнения устанавливается. Вице-мэр Находки Константин Сапрыкин сообщил, что сейчас решается вопрос о локализации загрязнения, в том числе установке боновых заграждений. То есть, все ответственные лица не уклонялись от комментариев представителям прессы. Вот только директор «Приморского завода», на территории которого зафиксирована масляная пленка, отнёсся к журналисту, выполнявшему свои профессиональные обязанности по сбору информации, мягко говоря, странно – пообещал найти его и наказать.
Похоже, господин гендиректор ностальгирует о лихих девяностых. Именно в те годы, и именно в Находке журналисты городских изданий первыми ощутили на себе давление «дикого капитализма». Вот что писал об этом Виктор Булавинцев, к сожалению, в начале этого года безвременно ушедший из жизни: «Валентина Политаева, теле- и радиожурналиста, милиция задерживала, заковав в наручники и разбив стекло автобуса его головой, ещё в 1993 году, а Фёдора Устюгова, редактора первой независимой газеты «Находкинский проспект», двумя годами позже, в 1995. К счастью, наркотики подбрасывать тогда ещё не придумал, поскольку действовал ещё Уголовный кодекс РСФСР, где и статей-то подходящих не было. Но вот парадокс: статей УК не было, а ментовский беспредел в угоду администрации города - был! И в дальнейшем, не будучи привлечены к уголовной ответственности, эти коллеги не раз и не два подвергались давлению как административными, так и откровенно криминальными методами. Тому же Политаеву стреляли в окна, поджигали офис и дом, лишали возможности работать. Устюгов также был вынужден оставить своё детище, газету «Находкинский проспект», и уехать из города в краевой центр. Но и во Владивостоке в те давние, как и в более поздние, времена работа журналистов имела свои особенности. Широко известна история с «криминальным наездом» на Алексея Садыкова, в то время молодого журналиста, за его сюжет с критикой Константина Толстошеина, в 1994-1996 годах исполнявшего обязанности главы администрации города Владивостока после отставки Черепкова, тоже через уголовное преследование, с подброшенной ему «взяткой». Провокацию эту также осуществили сотрудники МВД, позднее осуждённые. А вот журналист Садыков тогда познал цену свободы слова, будучи сначала уволен с радиостанции «ВиБиСи» сразу же после выхода сюжета, а затем схвачен неизвестными и вывезен на кладбище, где его жестоко избили. Впоследствии преступление раскрыли и бывшего коммерческого директора радиостанции Сергея Балакина привлекли к ответственности как соучастника похищения журналиста».
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