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Дожди во Владивостоке прекратятся только к 31 августа
Как отметили синоптики, такое бывает раз в три года
За минувшие сутки во Владивостоке выпало 58 мм осадков. Такое количество является критически опасным метеорологическим явлением. Об этом сообщили в ходе оперативного совещания по вопросам ликвидации последствий непогоды, которое состоялось сегодня в администрации Владивостока. В нем приняли участие представители Примгидромета, Примводокнала, ГИБДД ресурсоснабжающих организаций, структурных подразделений администрации города, ответственных за жизнеобеспечение города.
Представитель Примгидромет на совещании сообщил, что за минувшие сутки во Владивостоке выпало около 58 мм осадков. Такое количество является критически опасным метеорологическим явлением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди пройдут в городе и завтра, 28 августа. Они принесут до 55 мм осадков. В августе во Владивостоке выпало почти две месячных нормы осадков. Как отметили синоптики, такое бывает раз в три года. Ожидается, что осадки прекратятся во Владивостоке только к 31 августа.
Заместитель главы администрации Владимир Черепков на совещании сообщил, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. В критическом состоянии - уровень воды на реке Богатой и Седанскинском водохранилище. По мнению представителей Примводоканала, подтоплений здесь не избежать. Жители частного сектора об этом предупреждены.
"Принято решений начать сброс воды с водохранилищ. С Пионерского - 70 тысяч кубометров воды в час, с Богатинского - 60 тысяч кубов. В связи с прогнозиоуемым усилением осадков возможны увеличения объёмов сбрасываемых вод до 85 тысяч кубометров. Это не исключает подтоплений частного сектора, расположенного вдоль русла реки", - сообщил главный инженер КГУП "Приморский водоканал" Юрий Гуртяков.
Начальник управления дорог и благоустройства Сергей Макаров рассказал, что в городе сегодня последствия непогоды устраняют 112 дорожных рабочих, 47 единиц техники. Три мобильные бригады задействованы в оперативных работах по открытию решёток системы ливневой канализации. Эти работы продлятся и в ночное время. Глава Владивостока лично проконтролирует ночью ход работ по устранению подтоплений.
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