На волонтерских плечах

В этом году на площадках Восточного экономического форума будут работать более 500 волонтеров

На V Восточный экономический форум, который пройдет с 4 по 6 сентября на острове Русском во Владивостоке, уже вовсю идет набор волонтеров. Потенциальные добровольцы пройдут специальное обучение в рамках программы мобильности волонтеров.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В мероприятиях ВЭФ примет участие Президент России Владимир ПУТИН. Свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Индии и Монголии.

Юбилейный форум

ВЭФ - это хорошая возможность представить Приморский край на российской и международной арене и, как пишется в организационных документах, «яркая демонстрация того, что Приморье - это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Планируется, что в этом году Приморский край подпишет на полях ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума - проекты высокой степени готовности. Самое большое число - в сфере туризма, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

Подробнее о подготовке помощников на ВЭФ газете «Золотой Рог» рассказала председатель Приморской краевой общественной организации «Волонтер Приморья» Ксения КОЗЛОВА.









Даешь мобилизацию!

- Прежде чем приступить к работе, волонтеры пройдут обучение по программе мобильности волонтеров, созданной Ассоциацией волонтерских центров. Она позволяет волонтерам даже из небольших поселений участвовать в крупных молодежных событиях не только на территории России, но на территории мира. В рамках программы мобильности, ассоциация волонтеров оплачивает проезд до места назначения, проживание в корпусах Дальневосточного федерального университета, а также, питание на время проведения мероприятий. Добровольцы будут обеспечены, специальной формой.

Существуют и другие меры поощрения волонтеров. Несмотря на то, что волонтеры на ВЭФ осуществляют свою работу на безвозмездной основе, фонд Росконгресс, который занимается набором помощников на ВЭФ, после мероприятия вручит им благодарственные письма от губернатора.

Ищем грамотных и коммуникабельных

Что касается качеств, которыми должны обладать молодые люди для участия на ВЭФ, основное это - мотивация, желание, знания о мероприятии и его партнерах, и тот спектр услуг, которые необходимо предоставить в рамках форума. Функций очень много. К потенциальным волонтерам у организаторов следующие требования: приятная внешность, грамотная речь, коммуникабельность и исполнительность. Что касается знания английского языка, это желательно, но необязательно. Даже не владея иностранным языком, можно стать волонтером ВЭФ, работая на русскоязычных площадках.

Волонтеры занимаются размещением транспорта, атташе, кейтерингом, навигацией, культурной программой, сборкой портфелей, оказывают помощь службе безопасности. Они смогут попробовать себя в разных областях, среди которых администрирование залов деловой программы, работа с информацией, выдача аккредитационных бейджей участникам, помощь журналистам, обслуживание питания, координация транспорта и контроль доступа на объекты и так далее.

Желающих стать волонтером на ВЭФ очень много, и речь идет не только о молодых людях. В качестве волонтеров на мероприятие такого уровня мечтают попасть люди разных возрастов.

Для кого-то ВЭФ - это возможность попрактиковаться в языках, кто-то идет работать на ВЭФ, чтобы лично прикоснуться к событию мирового масштаба и получить уникальный волонтерский опыт. У всех мотивация разная.

Пятьсот человек на сундук инвестора

В этом году на ВЭФ в качестве волонтеров будут работать более 500 человек и не только из Приморья, а со всей России. Перспективы после участия в таком событии в первую очередь, получить возможность участвовать в дальнейшем в других важных мероприятиях. Главная задача волонтёров - сделать так, чтобы форум прошел на высшем уровне.

Первый блок волонтеров начнет работать на аккредитации, которая стартует с 15 августа. С 30 августа понадобятся добровольцы на удаленные объекты форума. На центральной площадке - в кампусе ДВФУ - волонтеры смогут поработать с 3 по 6 сентября.

Власти держат руку на волонтерском пульсе

В Приморском крае широко развито волонтерское движение. Добровольные помощники работают в самых разных сферах. Не оставляют их без внимания и власти края.

Так, губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО на днях посетил с рабочим визитом Находку, где провел тематическую встречу с представителями молодежи города и волонтерами в рамках празднования Дня государственного флага.

Встреча главы региона с представителями центра молодежных инициатив «Эврика» прошла в муниципальном доме молодежи. Губернатор обсудил с ребятами историю флага РФ, задал несколько вопросов о российском триколоре, привел интересные факты о празднике и Приморском крае.

«Флаг - это основной символ государства. Он олицетворяет благородство, честность, смелость, многовековую историю и богатейшие традиции страны. Каждый день Приморье одним из первых в России поднимает российский флаг, без этого символа патриотизма не обходится ни одно важное мероприятие в нашем крае», - подчеркнул Олег Кожемяко.

Участники урока затронули тему патриотического воспитания молодежи. Ребята поделились своим опытом работы в этом направлении.

Глава Приморья поблагодарил за интересную беседу ребят и за содействие в организации тематического урока - заместителя руководителя Находкинского отделения всероссийского общественного движения «Матери России» Марину СЕМИНУ, которая сама - учитель по профессии.

ВНИМАНИЕ

Желающим принять участие в качестве волонтера в работе ВЭФ необходимо зарегистрироваться на сайте www.congress.ru, заполнить анкету, загрузить фото и поставить соответствующую отметку в поле «ВЭФ 2019, Владивосток, 4-6.09.19» в разделе «Работа» в личном кабинете. После чего необходимо внимательно следить за информацией, поступающей в личный кабинет. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте [email protected] с пометкой «ВЭФ 2019».

На фото: С волонтерами шагать по просторам ВЭФ всегда приятнее.

Фото автора.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.