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COVID-19: 70 приморцев умерли от коронавируса за время эпидемии

27 Июля 2020, 08:40 | Приморье

По информации на 26 июля, в Приморье за сутки выявлен 111 новый случай заражения коронавирусом. Темп прироста заболевания COVID-19 в крае по-прежнему высокий, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, всего за время эпидемии COVID-19 заразился 6 281 житель края, 70 человек умерли.

«За сутки выздоровели 93 человека, заболели 111, двое не справились с болезнью. Среднесуточный темп прироста остается высоким – 1,8%», – уточнили специалисты.

В ведомстве напоминают, что соблюдение элементарных санитарных правил, таких как ношение маски, дезинфекция рук, «социальная дистанция», в разы снижает риск заразиться коронавирусом.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. За субботу, 25 июля, они проверили в общей сложности около 2 280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 80 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

 

 
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Теги: коронавирус  covid-19 



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