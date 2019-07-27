Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы

Федеральные эксперты озвучили свой рейтинг мечтаний о переезде россиян в другие регионы

Эксперты федерального портала Domofond.ru выяснили, что приморцы находятся на третьем месте из 84 субъектов РФ по мечтам о переезде в другие регионы страны. Такие желания посещают около 57,1% жителей региона, которые подумывают о покупке новой квартиры или дома. Причем больше всего почему-то желают переехать в Амурскую область – 7,6% от всех желающих, на втором месте соседний Хабаровский край – 7,2%, и на третьем – Краснодарский край.

Притом, что Краснодарский край действительно в последние тридцать лет был одним из трех наиболее привлекательных регионов, два другие ранее не являлись для приморцев приоритетными, и это нас несколько удивило в связи с чем мы попросили прокомментировать эти цифры нашего эксперта.

Директор владивостокского агентства недвижимости ООО «Авангард» Ольга ПОНОМАРЕВА подтвердила, что не стоит доверять аналитикам столичного ресурса. Прежде всего, вызывает сомнение слишком высокий процент приморцев желающих вроде бы решить свой жилищный вопрос через выезд в другой регион. На самом деле подавляющее большинство приморцев все же покупают новое жилье для себя в своем регионе и в ближайшей перспективе не нацелены на выезд.

А наиболее интересными для переезда для приморцев все последние годы были и остаются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Привлекательна Белгородская область в силу своей открытой политики предоставления возможностей для жителей других регионов построить свой дом на своей земле и благодаря близости Украины, куда жители этого региона традиционно ездят за дешевыми продуктами. Довольно часто приморцы выезжают в Ростов, Сочи и Пермь. В силу давнего соседства и возможности выбирать, где лучше, есть определенный обмен жителями между Приморьем и Хабаровским краем.

Что касается лидерства по желанию уехать в другой регион, то Domofond.ru довольно странно отдал первенство Москве. Оказывается 82,1% московских потенциальных покупателей жилья интересуются другими городами и весями – более четверти Подмосковьем и в какой-то степени Краснодарским краем и Санкт Петербургом. Если бы такая тенденция была серьезна, то столица теряла бы население, а не прирастала за счет других регионов.

На втором же месте оказадась Сахалинская область. С острова хотят вырваться 74,2% потенциальных покупателей жилья, из них уехать в Башкортостан – 15,1%, в Амурскую область – 14,2% и в Краснодарский край – 12,2%. И здесь по поводу двух первых регионов, опять же, допустимо усомниться.