Олег Кожемяко поздравил 430 тысяч приморцев с Днем молодежи

В своем поздравлении губернатор Приморского края поблагодарил молодежь за активное участие в воплощении масштабных инфраструктурных проектов и важнейших государственных инициатив

Поздравление губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко с Днём молодежи России

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Молодость – лучшее время для приобретения жизненного опыта и развития необходимых навыков. Задача государства – найти применение этим ценным ресурсам, в том числе при формировании управленческой команды. В Приморье молодежь составляет 20% населения края — это 430 тысяч человек. Именно вы задаёте ритм развитию региона, создаёте новые тренды профессиональной деятельности и заряжаете своей энергией товарищей.

Молодёжь — самая целеустремленная и трудолюбивая часть нашего общества. Отрадно, что каждый из вас на пути к личному благополучию искренне желает работать во благо Приморского края и всей России. Спасибо вам за активное участие в воплощении масштабных инфраструктурных проектов и важнейших государственных инициатив.

Вы – наши главные помощники в реализации национального проекта «Социальная активность», развитии всероссийского движения «Юнармия» и ещё десятков инициатив патриотической, экологической, добровольческой направленностей. На площадке Молодёжного парламента Приморского края вы находите пути решения актуальных вопросов развития региона.

Все ваши созидательные стремления мы стараемся поддерживать. Для этого в Приморье действует программа «Обеспечение жильем молодых семей», за отличные успехи в учёбе выплачиваются повышенные стипендии, а самые интересные ваши проекты получают финансовую поддержку из регионального бюджета.

Дорогие друзья! Желаю вам новых успехов, энтузиазма и настойчивости в достижении поставленных целей!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко