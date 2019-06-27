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Олег Кожемяко поздравил 430 тысяч приморцев с Днем молодежи
В своем поздравлении губернатор Приморского края поблагодарил молодежь за активное участие в воплощении масштабных инфраструктурных проектов и важнейших государственных инициатив
Поздравление губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко с Днём молодежи России
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России!
Молодость – лучшее время для приобретения жизненного опыта и развития необходимых навыков. Задача государства – найти применение этим ценным ресурсам, в том числе при формировании управленческой команды. В Приморье молодежь составляет 20% населения края — это 430 тысяч человек. Именно вы задаёте ритм развитию региона, создаёте новые тренды профессиональной деятельности и заряжаете своей энергией товарищей.
Молодёжь — самая целеустремленная и трудолюбивая часть нашего общества. Отрадно, что каждый из вас на пути к личному благополучию искренне желает работать во благо Приморского края и всей России. Спасибо вам за активное участие в воплощении масштабных инфраструктурных проектов и важнейших государственных инициатив.
Вы – наши главные помощники в реализации национального проекта «Социальная активность», развитии всероссийского движения «Юнармия» и ещё десятков инициатив патриотической, экологической, добровольческой направленностей. На площадке Молодёжного парламента Приморского края вы находите пути решения актуальных вопросов развития региона.
Все ваши созидательные стремления мы стараемся поддерживать. Для этого в Приморье действует программа «Обеспечение жильем молодых семей», за отличные успехи в учёбе выплачиваются повышенные стипендии, а самые интересные ваши проекты получают финансовую поддержку из регионального бюджета.
Дорогие друзья! Желаю вам новых успехов, энтузиазма и настойчивости в достижении поставленных целей!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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