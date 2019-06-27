Карьерные тренды: искусственный интеллект и прокачка эмпатии

На Всероссийском образовательном молодежном Дальневосточном форуме «Восток» состоялась главная встреча дня «Восточный мир: регион и люди».

Заместитель директора международного департамента министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Светлана УТЯШЕВА и вице-губернатор Приморского края Антон ВОЛОШКО обратили внимание на актуальные проблемы региона. Вопросы транспортной и социальной инфраструктуры, стоимости жизни и продовольственной зависимости, отток населения – вот на что, нацелено внимание государства. Эксперты сошлись на том, что в развитии Дальнего Востока сделаны только первые шаги, но перспективы уже многообещающие.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Google» Марина ЖУНИЧ обсудила с аудиторией развитие искусственного интеллекта, важность прокачки soft-skills и умение продавать свои умения. По словам эксперта, к 2025 году множество задач будут подвержены автоматизации. Эффект этого явления почувствует на себе 140 миллионов человек. Также, она рассказала, что поколение Y, рожденное в период с 1981 по 2003 годы, меняет работу в среднем раз в два – три года. Люди стали легче переезжать не только в другие города, но и страны. Качество онлайн-обучения стремительно растет, и некоторые работодатели перестали обращать внимание на диплом соискателя. Совокупность этих факторов приводит к тому, что все поколение Y является конкурентами друг друга. Стало важнее развивать soft-skills, то есть комплекс неспециализированных навыков, важных для карьеры: эмоциональный интеллект, умение принимать и давать конструктивную обратную связь, эмпатию, умение принимать вызовы. Эксперт обратила внимание на важность продажи своих навыков. По ее словам, большинство людей просто не понимают, за что себя хвалить и чем гордиться. А раз они сами не знают за что, то почему работодатель может знать?

Основатель международной школы арктического серфинга «Snowave» Антон МОРОЗОВ мотивировал своим опытом. Мужчина увлекся идеей серфинга еще в 2003 году. На Камчатке в то время не было ни инструкторов, ни оборудования, но желание было сильнее сложностей. В дальнейшем Антон путешествовал по миру, серфил и задумался о том, чтобы остаться на острове Бали. По его словам, это было бы куда удобнее, однако он вернулся в родной регион и открыл школу серфинга. Сейчас в ней занимаются взрослые и дети, про зимний серфинг на Камчатке снимают документальные фильмы, а туристы с удовольствием пробуют этот необычный вид спорта. Его увлеченность дала мощный толчок для увеличения интереса общественности к зимнему серфингу. Он призвал участников форума помнить, что именно они могут сделать жизнь родных регионов лучше.

Фото предоставлены пресс-службой форума «Восток»