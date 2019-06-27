www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.81 р. 100 JPY: 58.46 р.
EUR: 71.38 р. 10 CNY: 91.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Карьерные тренды: искусственный интеллект и прокачка эмпатии

27 Июня 2019, 13:40 | Приморье

На Всероссийском образовательном молодежном Дальневосточном  форуме «Восток» состоялась главная встреча дня «Восточный мир: регион и люди».

Заместитель директора международного департамента министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Светлана УТЯШЕВА и вице-губернатор Приморского края Антон ВОЛОШКО обратили внимание на актуальные проблемы региона. Вопросы транспортной и социальной инфраструктуры, стоимости жизни и продовольственной зависимости, отток населения – вот на что, нацелено внимание государства. Эксперты сошлись на том, что в развитии Дальнего Востока сделаны только первые шаги, но перспективы  уже многообещающие.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Google» Марина ЖУНИЧ обсудила с аудиторией развитие искусственного интеллекта, важность прокачки soft-skills и умение продавать свои умения. По словам эксперта, к 2025 году множество задач будут подвержены автоматизации. Эффект этого явления почувствует на себе 140 миллионов человек. Также, она рассказала, что поколение Y, рожденное в период с 1981 по 2003 годы, меняет работу в среднем раз в два – три года. Люди стали легче переезжать не только в другие города, но и страны. Качество онлайн-обучения стремительно растет, и некоторые работодатели перестали обращать внимание на диплом соискателя. Совокупность этих факторов приводит к тому, что все поколение Y является конкурентами друг друга. Стало важнее развивать soft-skills, то есть комплекс неспециализированных навыков, важных для карьеры: эмоциональный интеллект, умение принимать и давать конструктивную обратную связь, эмпатию, умение принимать вызовы. Эксперт обратила внимание на важность продажи своих навыков. По ее словам, большинство людей просто не понимают, за что себя хвалить и чем гордиться. А раз они сами не знают за что, то почему работодатель может знать?

Основатель международной школы арктического серфинга «Snowave» Антон МОРОЗОВ мотивировал своим опытом. Мужчина увлекся идеей серфинга еще в 2003 году. На Камчатке в то время не было ни инструкторов, ни оборудования, но желание было сильнее сложностей. В дальнейшем Антон путешествовал по миру, серфил и задумался о том, чтобы остаться  на острове Бали. По его словам, это было бы куда удобнее, однако он вернулся в родной регион и открыл школу серфинга. Сейчас в ней занимаются взрослые и дети, про зимний серфинг на Камчатке снимают документальные фильмы, а туристы с удовольствием пробуют этот необычный вид спорта. Его увлеченность дала мощный толчок для увеличения интереса общественности к зимнему серфингу. Он призвал участников форума помнить, что именно они могут сделать жизнь родных регионов лучше.

Фото предоставлены пресс-службой форума «Восток»

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: Дальний Восток  Дальневосточный форум Восток  искусственный интеллект 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]