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Жилье сиротам. Первой семье вручили ключи от квартиры

27 Июня 2019, 15:42 | Приморье

Ключи от двухкомнатной квартиры вручил глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК семье Оксаны и Романа УСЕНКО. Они стали первыми, кому муниципалитет приобрел жилье по программе предоставления квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Семья, в которой подрастают двое маленьких детей, вскоре справит новоселье в одной из многоэтажек поселка Трудовое.

«Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни, - обратился к новоселам, вручая ключи от квартиры, Олег Гуменюк. - Знаю, с каким нетерпением вы его ждали. Убедились и вы, и мы, что программа работает. Были некоторые трудности, но мы их преодолели. В этом году у нас 23 квартиры, вы у нас первые. Уверен, что в новой квартире вам будет тепло, уютно, радостно. Очень хочется верить, что и вы, и ваши дети останетесь жить во Владивостоке. И пусть ваши глаза всегда будут такими счастливыми, как сегодня».

Также глава города вручил новоселам сертификат на приобретение бытовой техники и памятный подарок.

В этом году полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли от краевой администрации муниципалитетам. Этим летом власти Владивостока планируют выдать по программе еще 22 квартиры. На эти цели из краевого бюджета выделено более 80 млн рублей. Согласно нормативам, приобретаемое жилье не может быть меньше 30 кв. метров. Стоимость одной квартиры составляет около 3,5 млн рублей.

Светлана СМИРНОВА, фото vlc.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жилье  владивосток  сироты  недвижимость 



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